Nga ưu tiên đạt mục tiêu tại Ukraine thông qua thỏa thuận hòa bình

Nga cho biết đang tìm cách đạt được các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine thông qua một thỏa thuận hòa bình.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: KREMLIN

Theo Tân Hoa xã, ngày 4-5, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh, thông qua một thỏa thuận hòa bình là hướng ưu tiên, song cảnh báo nếu Ukraine không sẵn sàng đàm phán, Moscow sẽ tiếp tục chiến dịch để buộc Kiev phải tham gia đối thoại.

Phát biểu của ông Peskov được đưa ra sau cuộc điện đàm kéo dài hơn 90 phút giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, cuộc trao đổi diễn ra “thẳng thắn và thực chất”. Phía Nga cho rằng hai nhà lãnh đạo có một số điểm tương đồng trong cách nhìn về chính quyền Kiev, đồng thời cáo buộc Ukraine đang kéo dài xung đột dưới tác động từ các nước châu Âu.

Cùng ngày, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik cho rằng, Ukraine chưa sẵn sàng cho hòa bình và tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự tại Nga.

MINH CHÂU

