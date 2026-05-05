Nga và Ukraine đều tuyên bố ngừng bắn

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4-5 đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng tuyên bố ngừng bắn đơn phương từ ngày 8 đến 9-5 để kỷ niệm Chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga bày tỏ hy vọng phía Ukraine “cũng sẽ làm theo”. Bộ trên cam kết rằng quân đội Nga sẽ thực hiện tất cả các biện pháp an ninh cần thiết trong suốt lễ kỷ niệm, tuy nhiên sẽ tấn công tên lửa trả đũa quy mô lớn vào trung tâm Kiev nếu an ninh bị đe dọa.

Sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng tuyên bố ngừng bắn bắt đầu từ 0 giờ ngày 6-5 theo giờ địa phương. Dù cho biết không có yêu cầu chính thức nào gửi đến Ukraine về các điều khoản ngừng bắn, song ông Zelensky khẳng định phía Ukraine sẽ hành động “đối xứng”. Ông cũng cho rằng đã đến lúc lãnh đạo Nga phải có những bước đi thực sự để chấm dứt cuộc xung đột.

Nga đang tích cực chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9-5 với trọng tâm là cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. Năm 2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh chọn ngày 9-5 là Ngày Châu Âu. Đồng thời, Ukraine gọi ngày 8-5 là Ngày tưởng nhớ và chiến thắng chủ nghĩa quốc xã trong Thế chiến II.

LÊ VIỆT