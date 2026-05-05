Canada tăng hỗ trợ quân sự cho Ukraine

Theo Đài CBC, Thủ tướng Canada Mark Carney thông báo chính phủ nước này sẽ viện trợ thêm 270 triệu CAD, tương đương khoảng 200 triệu USD, nhằm hỗ trợ Ukraine tăng cường các năng lực quân sự thiết yếu.

Quân đội Ukraine tham gia chiến dịch phòng không tại thị trấn Kupyansk. Ảnh: XINHUA

Thông báo được đưa ra bên lề Hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu (EPC) tại Armenia. Đây là diễn đàn quy tụ các nhà lãnh đạo châu Âu, được tổ chức định kỳ 2 lần/năm từ năm 2022, nhằm thúc đẩy hợp tác về chính trị, an ninh và hạ tầng trong bối cảnh khu vực có nhiều biến động.

Theo Thủ tướng Mark Carney, khoản viện trợ mới sẽ được sử dụng để mua sắm trang thiết bị thuộc danh mục của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nâng tổng hỗ trợ tài chính của Canada dành cho Ukraine lên 25,8 tỷ CAD, tương đương 18,95 tỷ USD.

Canada là quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên tham dự cơ chế EPC.

Trước đó, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua khoản vay 106 tỷ USD cho Ukraine, giúp Kiev duy trì các nỗ lực quân sự trong năm nay. Khoảng 1/3 tổng số tiền sẽ được dùng để hỗ trợ ngân sách cho Chính phủ Ukraine; phần còn lại được phân bổ cho quốc phòng, gồm mua sắm vũ khí và mở rộng năng lực sản xuất vũ khí trong nước.

PHƯƠNG NAM