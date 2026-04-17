EU nối lại tiếp xúc chính trị chính thức với Syria

Liên minh châu Âu (EU) dự kiến nối lại tiếp xúc chính trị chính thức với Syria và thúc đẩy hợp tác kinh tế, an ninh, đánh dấu bước điều chỉnh chính sách sau nhiều năm quan hệ đóng băng.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan tiếp Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa, năm 2025. Ảnh: ARAB WEEKLY

Theo Times of Israel, EU sẽ khôi phục Hiệp định hợp tác năm 1978 và khởi động Đối thoại chính trị cấp cao với chính quyền chuyển tiếp từ ngày 11-5, đồng thời điều chỉnh cơ chế trừng phạt. Phương Tây gần như hoàn toàn dỡ bỏ cấm vận Syria và nước này đang tìm cách hội nhập quốc tế dưới thời Tổng thống lâm thời Ahmad al-Sharaa.

EU cũng lên kế hoạch tăng cường hợp tác thương mại - đầu tư, hỗ trợ cải cách kinh tế, thúc đẩy hồi hương người tị nạn “an toàn, tự nguyện”, đồng thời hỗ trợ đào tạo cảnh sát, hợp tác chống khủng bố, tội phạm và buôn bán ma túy. Ngoài ra, EU ủng hộ thực thi thỏa thuận giữa Damascus và lực lượng người Kurd ở khu vực Đông Bắc nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp chính trị.

Trong khi đó, Syria dự kiến sẽ đóng vai trò lớn hơn trong khu vực, bao gồm tham gia các sáng kiến kết nối như Hành lang Kinh tế Ấn Độ - Trung Đông - châu Âu. Quốc gia này ngày càng được xem là một trung tâm tiềm năng cho các kết nối về giao thông, năng lượng và kỹ thuật số.

Hiện châu Âu đang tiếp nhận hơn 1 triệu người Syria tị nạn và xin tị nạn, trong đó phân nửa ở Đức.

