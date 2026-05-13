Toshiko đồng hành cùng Báo SGGP trong công tác xã hội - từ thiện vì cộng đồng

Ngày 13-5, tại trụ sở Báo SGGP, đại diện Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Nhân Hòa (Toshiko) và Báo SGGP đã ký kết Biên bản ghi nhớ về việc phối hợp triển khai các chương trình xã hội – từ thiện vì cộng đồng. Sự đồng hành của doanh nghiệp không chỉ góp thêm nguồn lực cho các hoạt động xã hội - từ thiện mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp sức cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương và Giám đốc Công ty Toshiko Hà Thế Nhân trao Biên bản ghi nhớ phối hợp triển khai các chương trình xã hội – từ thiện

Tại buổi ký kết, đại diện Công ty Toshiko chia sẻ mong muốn đồng hành lâu dài với các chương trình xã hội vì cộng đồng do Báo SGGP tổ chức. Công ty Toshiko cam kết tài trợ tối thiểu 1,5 tỷ đồng/năm để trợ giúp người yếu thế ở những địa phương còn khó khăn, trong đó tập trung vào đối tượng học sinh, sinh viên thông qua các chương trình: Thắp sáng niềm tin – Vượt khó đến trường, Áo ấm đến trường... Nguồn tài trợ sẽ được linh hoạt sử dụng để trao học bổng, tặng áo ấm, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất trường học... nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, lâu dài.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương và Giám đốc Công ty Toshiko Hà Thế Nhân ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp triển khai các chương trình xã hội – từ thiện

Ngoài ra, công ty cũng nhận bảo trợ 10 sinh viên y khoa được Quỹ Học bổng Nguyễn Văn Hưởng giới thiệu vào đầu năm học 2026-2027 với mức 30 triệu đồng/năm trong 6 năm liên tục nếu các em đáp ứng các tiêu chuẩn về học tập và rèn luyện hàng năm. Đây là nguồn động viên thiết thực, giúp các bạn sinh viên vượt qua khó khăn, yên tâm học tập để tiếp tục hành trình cống hiến cho cộng đồng trong tương lai.

Trước mắt, hai đơn vị phối hợp tổ chức Chương trình Áo ấm đến trường tại Trường Tiểu học và THCS La Dạ, tỉnh Lâm Đồng, kinh phí 120 triệu đồng; tổ chức khảo sát để hỗ trợ sửa chữa nhà ăn cho một trường phổ thông dân tộc bán trú tại tỉnh Tuyên Quang với kinh phí khoảng 250 triệu đồng, phấn đấu hoàn thành và bàn giao trước năm học 2026-2027.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Hà Thế Nhân, Giám đốc Công ty Toshiko cho biết, doanh nghiệp tuyệt đối tin tưởng khi chọn đồng hành cùng Báo SGGP - cơ quan báo chí có tâm huyết và bề dày kinh nghiệm trong công tác tổ chức các chương trình xã hội - từ thiện. Công ty trân trọng gửi trao một phần kinh phí hỗ trợ người yếu thế, đặc biệt là trẻ em vùng sâu vùng xa, vượt qua khó khăn, cải thiện cuộc sống, hướng đến tương lai.

“Chúng tôi mong muốn sự đồng hành sẽ trở thành hành trình lâu dài, bền vững. Doanh nghiệp phát triển tốt sẽ có thêm điều kiện để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng”, ông Hà Thế Nhân chia sẻ.

Chia sẻ thêm tại lễ ký kết, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương thông tin về các chương trình xã hội - từ thiện mà Báo SGGP triển khai trong nhiều năm qua. Đặc biệt, Chương trình Áo ấm đến trường đặt mục tiêu trao tặng 1 triệu áo ấm trong vòng 10 năm cho học sinh ở địa bàn khó khăn trên cả nước.

"Báo SGGP cam kết mọi nguồn hỗ trợ từ các đơn vị, nhà hảo tâm sẽ được chuyển đúng, đủ đến đối tượng thụ hưởng một cách kịp thời, minh bạch và hiệu quả", Phó Tổng Biên tập Báo SGGP khẳng định.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương chia sẻ thông tin về các chương trình xã hội - từ thiện do Báo SGGP tổ chức

Bà Bùi Thị Hồng Sương cũng bày tỏ sự trân trọng trước tấm lòng nhân ái của ban lãnh đạo và tập thể cán bộ, nhân viên Công ty Toshiko đối với hoạt động vì cộng đồng; đồng thời kỳ vọng sự phối hợp giữa hai bên sẽ được duy trì bền vững, góp phần lan tỏa sâu rộng hơn các giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Công ty Toshiko hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe với các sản phẩm như: ghế massage, máy chạy bộ và thiết bị hỗ trợ luyện tập. Doanh nghiệp có hệ thống 49 cửa hàng trên toàn quốc cùng hơn 250 nhân sự, đồng thời luôn hướng đến các hoạt động cộng đồng với mong muốn đóng góp thiết thực cho xã hội.

VIỆT NGA