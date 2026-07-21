Vụ cháy xe khách làm 7 người tử vong: Khởi tố vụ án, tài xế bị tạm giữ hình sự

Tối 21-7, Cơ quan CSĐT, Công an TP Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế Trần Thanh Hải liên quan vụ cháy xe khách trên quốc lộ 1 vào rạng sáng cùng ngày, để điều tra, xử lý theo quy định.

Trần Thanh Hải (41 tuổi, ngụ xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) là tài xế của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Năm Lu (phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa).

Chiếc xe bị cháy rụi, trơ khung sắt. Ảnh: CAĐN

Trước đó, Cơ quan CSĐT đã hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm việc với lái xe, phụ xe và hành khách liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định vụ việc có dấu hiệu của tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Nạn nhân vụ tai nạn được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (TP Đồng Nai). Ảnh: XUÂN TRUNG

Theo điều tra, khoảng 22 giờ ngày 20-7, Trần Thanh Hải điều khiển ô tô khách giường nằm loại 24 chỗ (48 giường), biển kiểm soát 50E-447..., trên xe có 37 người, từ Khánh Hòa đi TPHCM.

Khoảng 2 giờ ngày 21-7, khi đến quốc lộ 1 thuộc khu vực ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, TP Đồng Nai, do buồn ngủ và tránh xe phía trước nên Hải đánh lái sang phải.

Cú đánh lái khiến xe lao sang phần đường bên phải, va vào hệ thống hộ lan bảo vệ thứ nhất, tiếp tục va vào hộ lan bảo vệ thứ hai.

Sau đó, ô tô khách xảy ra cháy ở gầm xe. Phát hiện sự việc, Hải cùng phụ xe đưa hành khách xuống xe, nhưng lửa nhanh chóng bùng phát và bao trùm toàn bộ thân xe.

Vụ tai nạn làm 7 hành khách tử vong, nhiều người bị thương, chiếc ô tô cũng cháy rụi.

Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Văn Út thăm hỏi, động viên nạn nhân. Ảnh: CAĐN

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, UBND TP Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường, khẩn trương khắc phục hậu quả, tổ chức cấp cứu nạn nhân và điều tra làm rõ vụ tai nạn.

XUÂN TRUNG