TP Huế hỗ trợ người dân bản Ta Lui (Lào) khắc phục hỏa hoạn

Ngày 21-8, tại cửa khẩu quốc tế La Lay (tỉnh Quảng Trị), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sê Kông (Lào) tổ chức trao quà hỗ trợ cho người dân bản Ta Lui, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào.

IMG_20250821_145803.jpg
IMG_20250821_145800.jpg
Trao tặng nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân bản Ta Lui

Thượng tá Trần Minh Toàn, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng TP Huế gửi lời thăm hỏi, động viên chính quyền và nhân dân bản Ta Lui. Đồng thời trao hỗ trợ cho người dân 1.335m² tôn lợp nhà, gạo, nước mắm và một số nhu yếu phẩm với tổng trị giá 260 triệu đồng do UBND TP Huế hỗ trợ.

Bản Ta Lui là địa bàn khó khăn, đời sống người dân chủ yếu dựa vào làm nương rẫy. Tháng 4-2025, tại đây xảy ra hỏa hoạn thiêu rụi 35/36 ngôi nhà trong bản, khiến cuộc sống người dân vốn đã thiếu thốn lại càng thêm gian khó, rất cần sự hỗ trợ.

IMG_20250821_145806.jpg
IMG_20250821_145809.jpg
Trao tặng tấm tôn hỗ trợ người dân bản Ta Lui

Hoạt động hỗ trợ của TP Huế thông qua Bộ đội Biên phòng không chỉ góp phần giúp nhân dân bản Ta Lui khắc phục hậu quả hỏa hoạn, sớm ổn định đời sống mà còn thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và giữa TP Huế với tỉnh Sê Kông nói riêng.

VĂN THẮNG - VÕ TIẾN

