TPHCM: 50 cặp đôi rạng ngời trong Lễ cưới tập thể năm 2025

50 cặp đôi là công nhân, viên chức, người lao động đã cùng nhau tham gia lễ cưới tập thể năm 2025 – chương trình ý nghĩa tôn vinh hạnh phúc và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Ngày 24-10, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (phường Sài Gòn, TPHCM), 50 cặp đôi đã thành kính dâng hoa lên Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn khổ chương trình Lễ cưới tập thể năm 2025.

Tại đây, đại biểu tham dự cùng cô dâu, chú rể đã thành kính dâng hoa và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc.

Các đại biểu cùng cô dâu, chú rể dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đại biểu cùng cô dâu, chú rể chụp hình lưu niệm tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Năm 2025 đánh dấu lần thứ 15 chương trình Lễ cưới tập thể do Thành Đoàn TPHCM, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM phối hợp các đơn vị tổ chức. 50 cặp đôi tham gia chương trình năm nay là cán bộ công nhân viên, giáo viên, bộ đội xuất ngũ, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại khu công nghiệp, khu chế xuất, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp hoặc trong các nghiệp đoàn tại TPHCM. Đây là những cặp đôi đã đăng ký kết hôn nhưng chưa có điều kiện tổ chức đám cưới.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Tuyết Minh và Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM Hồ Thị Ánh Tuyết trao giấy chứng nhận kết hôn cho các cặp đôi

Anh Lưu Thanh Viếng và chị Dương Thị Kim Hoa yêu nhau từ khi còn học THPT, đến nay đã hơn 15 năm gắn bó

Từ năm 2007 đến nay, chương trình đã hỗ trợ cho 1.206 cặp đôi thanh niên công nhân, người lao động trẻ có hoàn cảnh khó khăn, được tổ chức lễ cưới trọn vẹn, ý nghĩa.

Chị Dương Thị Vạn Ngân nên duyên với anh Ngô Văn Cầm

Sau lễ dâng hoa, các cặp đôi tham gia diễu hành bằng phương tiện giao thông công cộng thân thiện như: buýt đường sông và tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), di chuyển đến trung tâm tổ chức lễ cưới ở phường Hiệp Bình.

Trải nghiệm tuyến buýt trên sông

Đồng chí Lê Hoàng Minh, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Thanh niên công nhân TPHCM cho biết, có nhiều hoạt động sáng tạo để tôn thêm vẻ đẹp của chương trình, như: ra mắt "Điểm hỗ trợ dịch vụ cưới cho công nhân" để tư vấn, hỗ trợ xây dựng kế hoạch, tiếp cận những dịch vụ cưới trợ giá và miễn phí; tổ chức “Hành trình hạnh phúc” gắn với không gian tự hào 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025);...

Cô dâu, chú rể di chuyển bằng Metro số 1 đến trung tâm tổ chức tiệc cưới

Cô dâu, chú rể rạng rỡ trong ngày cưới

Tranh thủ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp

Tham gia chương trình, các cặp đôi được hỗ trợ trang phục cưới, bộ ảnh cưới, hình cổng; được trang điểm, quay phim, chụp ảnh. Các đôi cũng nhận bánh cưới, nhẫn cưới và quà tặng khác từ đơn vị đồng hành, tài trợ.

Hạnh phúc vỡ òa

Những tấm hình được đặt chỉn chu tại lễ cưới

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, chúc gia đình các cặp đôi luôn tràn ngập tiếng cười, nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; hăng say lao động, công tác, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, đóng góp vào sự phát triển của đơn vị và quê hương, đất nước.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh phát biểu chúc mừng

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhấn mạnh, gia đình là tế bào của xã hội, nơi đầu tiên nuôi dưỡng, hình thành nhân cách con người, truyền tải các giá trị văn hóa và là nơi con người tìm thấy sự ổn định để tham gia đóng góp cho xã hội.

Gia đình nhỏ ngập tràn hạnh phúc

"Vì vậy, với 50 đôi bạn trẻ hôm nay, để duy trì được cuộc hôn nhân bền vững, một gia đình hạnh phúc, các bạn phải luôn yêu thương, tôn trọng, thủy chung, chia sẻ trách nhiệm trong cuộc sống gia đình và nuôi dạy con cái", đồng chí Trương Thị Bích Hạnh gửi gắm.

Chị Linh sửa lại trang phục cho chồng

Gia đình anh Thắng và chị Linh

Chị Phạm Thị Linh (sinh năm 1991) và anh Phạm Đình Thắng (sinh năm 1990) đã có hai con nhỏ: bé trai 4 tuổi và bé gái hơn 2 tuổi. Chị Linh hiện làm việc tại một công ty ở phường Tân Uyên (TPHCM), còn anh Thắng là công nhân xây dựng, ngày ngày vất vả mưu sinh. Hai anh chị quen nhau cách đây 5 năm, đã đăng ký kết hôn từ năm 2021 nhưng vì điều kiện còn khó khăn nên chưa từng có một lễ cưới đúng nghĩa.

“Hôm nay, hai vợ chồng dậy từ sớm, bế con đến điểm tập trung lúc 3 giờ để trang điểm, chuẩn bị. Nãy còn được đi buýt trên sông nữa, lần đầu tiên đi nên hơi say sóng một chút nhưng vui lắm, sẽ là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời chúng tôi”, chị Linh cười nói.

>>> Một số hình ảnh tại chương trình:

Cô dâu, chú rể rạng ngời trong ngày cưới

Tin liên quan Hạnh phúc từ những điều giản đơn

CẨM TUYẾT