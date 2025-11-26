Sức bật của Đồng bằng sông Cửu Long

Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang họp chuẩn bị công tác bầu cử

Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh An Giang các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 phải bám sát tiến độ, tuyệt đối không để chậm trễ.

Quang cảnh cuộc họp
Chiều 26-11, Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang họp thông qua nội dung chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh An Giang các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu Sở Nội vụ hoàn thiện kế hoạch triển khai công tác bầu cử, sớm ký ban hành; phải bám sát tiến độ, tuyệt đối không để chậm trễ so với kế hoạch chung của Ủy ban Bầu cử quốc gia.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang cũng yêu cầu Sở Nội vụ lập tổ chuyên trách của sở liên quan đến nhiệm vụ bầu cử cho đến khi hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử. Về các nội dung chuyên môn, Sở Nội vụ tham mưu hoàn thiện nghị quyết phân công nhiệm vụ các thành viên; khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ các quyết định thành lập 4 tiểu ban đã cơ bản thống nhất để sớm trình ký ban hành.

Đối với công việc thời gian tới, đồng chí Hồ Văn Mừng giao Sở Nội vụ tỉnh An Giang tham mưu Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031,…

NAM KHÔI

