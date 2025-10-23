TPHCM bứt phá thành trung tâm đồ gỗ và nội thất thế giới

Ngày 23-10, tại tọa đàm “Ngành gỗ và nội thất xuất khẩu TPHCM - Tâm điểm sản xuất và xuất khẩu toàn cầu”, nhiều chuyên gia nhận định TPHCM đang đứng trước cơ hội trở thành trung tâm đồ gỗ và nội thất hàng đầu thế giới, khi thị trường toàn cầu bước vào chu kỳ phục hồi và nhu cầu tiêu dùng xanh, bền vững ngày càng tăng.

tọa đàm do Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ TP (HAWA) phối hợp Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Viforest) và Hiệp hội Gỗ Bình Dương (BIFA) tổ chức.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM; lãnh đạo các sở, ngành và hơn 200 doanh nghiệp trong nước, quốc tế.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì t ọa đàm “Ngành gỗ và nội thất xuất khẩu TPHCM – Tâm điểm sản xuất và xuất khẩu toàn cầu”. Ảnh: Hoàng Hùng

Phát biểu tại tọa đàm, ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch HAWA, cho biết trong hơn hai thập niên qua, ngành gỗ Việt Nam đã bứt phá ngoạn mục.

Từ kim ngạch chưa tới 200 triệu USD năm 1999 lên dự kiến 20 tỷ USD năm 2025, vươn lên thứ hai thế giới về xuất khẩu đồ gỗ nội thất, chỉ sau Trung Quốc.

Sau khi hợp nhất địa giới, TPHCM hiện chiếm gần một nửa kim ngạch xuất khẩu gỗ cả nước, đồng thời sở hữu chuỗi cung ứng khép kín từ sản xuất, chế biến đến logistics và cảng biển. Đây chính là nền tảng để thành phố “định vị” vai trò trung tâm khu vực.

Ông Phùng Quốc Mẫn, Chủ tịch HAWA phát biểu tại tọa đàm. Ảnh Hoàng Hùng

Theo các chuyên gia, thị trường gỗ thế giới đang mở rộng nhanh, đặc biệt tại Mỹ – chiếm hơn 21% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, cùng với EU, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Song song, thị trường nội địa cũng tăng trưởng mạnh, với quy mô đạt khoảng 9,6 tỷ USD năm 2025, dự kiến vượt 13 tỷ USD vào năm 2030. Nhu cầu tiêu dùng xanh, thiết kế tinh gọn và sản phẩm thân thiện môi trường đang tạo ra “sân nhà tỷ đô” cho doanh nghiệp Việt, giúp giảm phụ thuộc vào xuất khẩu thuần túy.

Chế biến gỗ vươn lên thành một trong những ngành xuất khẩu chủ lực

Ông Nguyễn Liêm, Phó Chủ tịch Viforest, Chủ tịch BIFA, nhấn mạnh, để khai thác hết tiềm năng đó, ngành gỗ Việt Nam phải bước vào chuyển đổi kép – vừa xanh, vừa số hóa. Ông đề xuất TPHCM sớm hình thành Trung tâm hỗ trợ chuyển đổi xanh và số hóa ngành gỗ, thí điểm mô hình “nhà máy phát thải thấp” và cụm công nghiệp gỗ xanh với hạ tầng dùng chung, giúp doanh nghiệp nhỏ có điều kiện “xanh hóa” chi phí hợp lý.

Các đại biểu tham gia tọa đàm. Ảnh: Hoàng Hùng

Từ thực tiễn doanh nghiệp, ông Lê Đức Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Gỗ An Cường, cho biết, công ty đã triển khai hệ thống quản trị SAP S/4HANA – nền tảng chuyển đổi số toàn diện của SAP (Đức), giúp đồng bộ dữ liệu sản xuất, tài chính và chuỗi cung ứng, qua đó tăng năng suất hơn 20%.

Theo ông Nghĩa, khi chuyển đổi số gắn liền chuyển đổi xanh, doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn đạt chuẩn quốc tế về minh bạch, quản trị và ESG – điều kiện bắt buộc để hàng Việt vươn xa.

Ở góc nhìn FDI, ông Thomas Luk, Giám đốc Starwood Furniture, kiến nghị Việt Nam áp dụng cơ chế “first sale” cho phép tính thuế nhập khẩu dựa trên giá bán lần đầu giữa nhà sản xuất và trung gian thay vì giá cuối cùng. Giải pháp này nhằm giảm chi phí thuế quan và tăng lợi thế cạnh tranh tại Mỹ.

ông Thomas Luk đồng thời đề xuất sớm có chính sách cải tạo nhà máy cũ và bảo hiểm công nợ xuất khẩu, giúp doanh nghiệp yên tâm mở rộng quy mô sản xuất.

Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp FDI tham gia hiến kế để phát triển TPHCM trở thành trung tâm đồ gỗ và nội thất của thế giới. Ảnh: Hoàng Hùng

Tại tọa đàm, các đại biểu cùng lãnh đạo thành phố tập trung bàn giải pháp định hướng đến năm 2035, TPHCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm đồ gỗ và nội thất của thế giới.

Theo đó, sẽ có 80% sản phẩm đạt tiêu chuẩn xanh, hình thành hệ sinh thái khu công nghiệp – logistics – trung tâm thương mại thông minh.

Các chuyên gia cho rằng, nếu tận dụng được thị trường xuất khẩu hàng chục tỷ USD cùng đà tiêu dùng nội địa tăng nhanh, TPHCM hoàn toàn có thể trở thành “thủ phủ đồ gỗ” của khu vực Đông Nam Á, khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ xuất khẩu toàn cầu.

ÁI VÂN