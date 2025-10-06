Công an các địa phương ra quân xóa quảng cáo tín dụng đen

Chỉ trong buổi sáng ra quân xóa quảng cáo rao vặt trái phép, tổ công tác Công an phường Thuận Giao (TPHCM) đã thu gom, tẩy xóa hàng trăm nội dung quảng cáo rao vặt các loại, trong đó phần lớn là tờ rơi cho vay tín dụng đen.

Công an phường Thuận Giao phối hợp xóa quảng cáo tín dụng đen dán trên cột điện

Sáng 6-10, tổ công tác Công an phường Thuận Giao (TPHCM) tiếp tục ra quân xóa quảng cáo rao vặt trái phép. Đây là một trong những phần việc trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần 1, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường.

Trung tá Trần Thanh Quang, phó trưởng Công an phường Thuận Giao cho biết, phường có hơn 130.000 dân, trong đó khoảng 100.000 người tạm trú, phần lớn là công nhân. Tội phạm cho vay lãi suất cao thường nhắm vào công nhân để lôi kéo với các lời mời hấp dẫn, đáng chú ý là hình thức cho vay tín dụng đen. Tình trạng này càng có xu hướng gia tăng trong những tháng cuối năm.

Trung bình mỗi ngày ra quân, lực lượng công an địa phương tẩy xóa, thu gom hơn 200 tờ rơi quảng cáo cho vay tín dụng đen.

Mỗi đợt ra quân, Công an phường Thuận Giao xử lý hàng trăm nội dung quảng cáo rao vặt dán trên cột điện

Cùng ngày, tại phường An Phú (TPHCM), phường giáp ranh Thuận Giao, công an địa phương cũng tỏa xuống các tuyến đường trọng điểm xóa quảng cáo tín dụng đen trên cột điện, tường nhà dân.

Công an phường An Phú phối hợp xóa quảng cáo rao vặt trên cột điện, góp phần tạo mỹ quan đô thị cho địa phương

Song song đó, Công an phường kết hợp tuyên truyền, vận động người dân chung tay giữ gìn cảnh quan đô thị và tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến treo, dán các nội dung quảng cáo sai quy định.

VĂN CHÂU