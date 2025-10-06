Pháp luật

An ninh - trật tự

Công an các địa phương ra quân xóa quảng cáo tín dụng đen

SGGP

Chỉ trong buổi sáng  ra quân xóa quảng cáo rao vặt trái phép, tổ công tác Công an phường Thuận Giao (TPHCM)  đã thu gom, tẩy xóa hàng trăm nội dung quảng cáo rao vặt các loại, trong đó phần lớn là tờ rơi cho vay tín dụng đen.

TG 6-10 OK .jpg
Công an phường Thuận Giao phối hợp xóa quảng cáo tín dụng đen dán trên cột điện

Sáng 6-10, tổ công tác Công an phường Thuận Giao (TPHCM) tiếp tục ra quân xóa quảng cáo rao vặt trái phép. Đây là một trong những phần việc trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần 1, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường.

Trung tá Trần Thanh Quang, phó trưởng Công an phường Thuận Giao cho biết, phường có hơn 130.000 dân, trong đó khoảng 100.000 người tạm trú, phần lớn là công nhân. Tội phạm cho vay lãi suất cao thường nhắm vào công nhân để lôi kéo với các lời mời hấp dẫn, đáng chú ý là hình thức cho vay tín dụng đen. Tình trạng này càng có xu hướng gia tăng trong những tháng cuối năm.

Trung bình mỗi ngày ra quân, lực lượng công an địa phương tẩy xóa, thu gom hơn 200 tờ rơi quảng cáo cho vay tín dụng đen.

XOA QUẢNG CÁO.jpg
Mỗi đợt ra quân, Công an phường Thuận Giao xử lý hàng trăm nội dung quảng cáo rao vặt dán trên cột điện

Cùng ngày, tại phường An Phú (TPHCM), phường giáp ranh Thuận Giao, công an địa phương cũng tỏa xuống các tuyến đường trọng điểm xóa quảng cáo tín dụng đen trên cột điện, tường nhà dân.

AN PHÚ XÓA QUẢNG CÁO.jpg
Công an phường An Phú phối hợp xóa quảng cáo rao vặt trên cột điện, góp phần tạo mỹ quan đô thị cho địa phương

Song song đó, Công an phường kết hợp tuyên truyền, vận động người dân chung tay giữ gìn cảnh quan đô thị và tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến treo, dán các nội dung quảng cáo sai quy định.

VĂN CHÂU

Từ khóa

xóa quảng cáo rao vặt chỉnh trang đô thị cho vay lãi suất cao tín dụng đen

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn