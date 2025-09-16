Đồng Nai: Cán bộ vi phạm nồng độ cồn sẽ bị xử lý nghiêm

Trong bối cảnh tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản số 5286/UBND-NC, yêu cầu chấn chỉnh nghiêm túc tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông.

CSGT Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ 14, đoạn qua phường Đồng Xoài

Theo thống kê, trong 8 tháng đầu năm 2025, Đồng Nai ghi nhận 579 vụ tai nạn giao thông, làm chết 426 người, bị thương 227 người. Dù có giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng con số vẫn rất đáng báo động. Đặc biệt, có tới 6 vụ tai nạn liên quan đến cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn, trong đó 2 vụ có hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã phát hiện hơn 97.000 trường hợp vi phạm giao thông, với hơn 11.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

CSGT Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ 14, đoạn qua phường Đồng Xoài

Trước thực trạng đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND cấp xã nghiêm túc triển khai các biện pháp cụ thể:

Sở Nội vụ được giao chủ trì theo dõi, tổng hợp các trường hợp vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời đưa nội dung này vào tiêu chí đánh giá, xếp loại hằng năm. Những người vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh, thậm chí xem xét trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm trong đơn vị mình quản lý.

Công an tỉnh tiếp tục thực hiện các kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đặc biệt, nếu phát hiện người vi phạm là cán bộ, công chức thì phải báo cáo và xử lý đúng quy trình, không để lọt người, lọt tội.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra, xử lý các trường hợp quân nhân, công nhân quốc phòng vi phạm nồng độ cồn, đặc biệt không để ảnh hưởng đến hình ảnh kỷ luật của lực lượng vũ trang.

Viện Kiểm sát và Tòa án nhân dân tỉnh cần đẩy nhanh xử lý các vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến cán bộ vi phạm nồng độ cồn, xử lý nghiêm hành vi chống đối hoặc cản trở thi hành nhiệm vụ.

Ngoài các biện pháp xử lý, UBND tỉnh còn yêu cầu các cơ quan, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể tích cực tuyên truyền sâu rộng khẩu hiệu: “Đã uống rượu bia – không lái xe” đến từng cán bộ, đảng viên. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, hội nghị công đoàn, họp đơn vị… đều phải lồng ghép nội dung tuyên truyền ATGT, nhất là vào các buổi trưa, thời điểm dễ xảy ra vi phạm.

BÙI LIÊM