Cháy nhà ở TPHCM, một người tử vong

Chiều 9-6, Công an phường Linh Xuân phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà khiến một người tử vong trên địa bàn.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà rộng khoảng 32m² trong hẻm số 9, khu phố 34, phường Linh Xuân, nên hô hoán.

Nhiều người dân dùng vòi nước, bình chữa cháy mini để dập lửa. Đám cháy sau đó được khống chế, không để cháy lan sang khu vực lân cận.

Khi kiểm tra bên trong căn nhà, lực lượng chức năng và người dân phát hiện bà P.T.Đ.H., 76 tuổi, ngụ phường Linh Xuân, đã tử vong. Theo người dân địa phương, bà H. sống cùng cháu gái trong căn nhà trên. Sáng cùng ngày, người cháu gái đi làm, bà H. ở nhà một mình thì xảy ra hỏa hoạn.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc

Một người dân tham gia chữa cháy cho biết, khoảng giữa trưa, nghe tiếng hô hoán của hàng xóm nên chạy đến kiểm tra. Phát hiện khói bốc ra từ căn nhà, ông cùng nhiều người tìm cách phá kính cửa để tiếp cận bên trong và dùng nước dập lửa.

Nhận tin báo, Công an phường Linh Xuân cùng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

MẠNH THẮNG - KIẾN VĂN