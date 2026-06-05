Kịp thời cứu 6 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà ở TPHCM

Đám cháy trong đêm tại một căn nhà 2 tầng trên đường Lý Chiêu Hoàng (phường Bình Phú, TPHCM) làm 6 người mắc kẹt, đã được lực lượng chức năng kịp thời đưa ra ngoài an toàn.

Ngày 5-6, Công an phường Bình Phú đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một căn nhà 2 tầng trên đường Lý Chiêu Hoàng.

Hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 4-6, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ khu vực tầng trệt của căn nhà nên hô hoán, tìm cách dập lửa.

Do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh. Khói từ tầng trệt theo cầu thang lan lên tầng trên, nơi có 6 người đang nghỉ ngơi.

Nhận tin báo, lực lượng an ninh cơ sở và Công an phường Bình Phú nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Lực lượng chức năng sử dụng bình chữa cháy để khống chế đám cháy, đồng thời phá hai lớp cửa cuốn của căn nhà, hướng dẫn và hỗ trợ 6 người bên trong thoát ra ngoài an toàn.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường dập lửa, cứu người bị nạn

Sau thời gian ngắn, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến nhiều vật dụng, tài sản phục vụ kinh doanh tại tầng trệt bị cháy, hư hỏng nặng. Theo người dân địa phương, căn nhà được cho thuê để kinh doanh ăn uống ở tầng trệt. Thời điểm xảy ra cháy, quán đã đóng cửa.

MẠNH THẮNG