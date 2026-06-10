TPHCM có 8 thí sinh cần hỗ trợ đặc biệt tại kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tối 10-6, theo báo cáo từ 246 điểm thi sau khi kết thúc buổi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn TPHCM cho biết, toàn thành phố có 8 thí sinh cần hỗ trợ đặc biệt.

Thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 vào chiều 10-6.

Trong đó, 6 điểm thi có thí sinh bị gãy tay do tai nạn, không thể tự viết bài gồm các điểm thi: THCS Tôn Thất Tùng, THPT Tạ Quang Bửu, THPT Nguyễn Khuyến, THPT Hoàng Hoa Thám, THPT Bình An và THPT Bến Cát (mỗi điểm thi có 1 thí sinh).

Ngoài ra, tại 2 điểm thi là THCS Nguyễn Huệ và THCS Nguyễn Thái Bình có 1 thí sinh tay yếu do khuyết tật ở mỗi điểm thi.

Những thí sinh nói trên được bố trí phòng thi riêng. Sở GD-ĐT TPHCM đã bố trí cán bộ coi thi không tham gia giảng dạy các môn thí sinh dự thi hỗ trợ viết bài. Phòng thi được bố trí 2 cán bộ coi thi và camera ghi hình liên tục.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi sáp nhập tỉnh, thành và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, do địa bàn thi trải rộng ở ba khu vực nên năm nay TPHCM thay đổi phương thức giao đề thi. Theo đó, đề thi được vận chuyển đến các điểm thi trước một ngày so với ngày chính thức diễn ra kỳ thi dưới sự giám sát và phối hợp chặt chẽ của lực lượng công an.

Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6. Thí sinh dự thi 4 môn thi gồm 2 môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán và 2 môn tự chọn trong số các môn còn lại trong chương trình giáo dục THPT.

Sáng mai (11-6), thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn. Chiều cùng ngày, thí sinh tiếp tục dự thi môn Toán.

THU TÂM