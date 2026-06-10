Chiều nay, hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT

Theo Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng 61.642 thí sinh so với năm 2025. Các thí sinh dự thi tại 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Quỳnh Lưu 2, Nghệ An ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: HƯƠNG NGUYỄN

Sáng 10-6, các hội đồng thi đã tổ chức họp cán bộ làm công tác coi thi tại điểm thi. Từ 14 giờ chiều nay, thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến điểm thi để nhận phòng thi và làm thủ tục dự thi.

Theo Bộ GD-ĐT, kỳ thi năm nay có trên 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng 61.642 thí sinh so với năm trước. Các thí sinh dự thi tại 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi.

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cần có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định; xuất trình thẻ căn cước/căn cước công dân/hộ chiếu và giấy báo dự thi. Nếu thấy có những sai sót về họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên thí sinh phải báo ngay cho giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để xử lý kịp thời. Trường hợp bị mất thẻ căn cước/căn cước công dân /hộ chiếu hoặc các giấy tờ cần thiết khác, thí sinh phải báo cáo ngay cho trưởng điểm thi để xem xét, xử lý.

Trong buổi làm thủ tục dự thi, thí sinh được cán bộ coi thi phổ biến quy chế và lịch thi. Bộ GD-ĐT lưu ý, thí sinh cần đặc biệt lưu ý các quy định về trách nhiệm trong phòng thi, những vật dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi cùng các nội dung liên quan khác. Việc nắm vững quy chế giúp thí sinh tránh những vi phạm đáng tiếc có thể ảnh hưởng đến kết quả kỳ thi.

Việc đến làm thủ tục dự thi giúp thí sinh nắm rõ địa điểm thi, phòng thi, qua đó tránh nhầm lẫn điểm thi hoặc lúng túng trong việc tìm phòng thi vào ngày thi chính thức.

Sáng 10-6, Văn phòng Bộ GD-ĐT đã công bố số điện thoại đường dây nóng để các cơ quan báo chí liên hệ xác minh những thông tin nóng về kỳ thi, thời gian tiếp nhận thông tin từ ngày 10-6 đến hết ngày 12-6.

LÂM NGUYÊN