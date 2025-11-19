TPHCM đã sẵn sàng cho việc tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sẵn sàng cho diễn đàn quy mô lớn

Tại cuộc họp, đồng chí Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 TPHCM (C4IR), cho biết ban tổ chức đã hoàn chỉnh gần như toàn bộ nội dung chương trình sau nhiều vòng rà soát kỹ lưỡng theo yêu cầu của Chính phủ và hướng dẫn nghiệp vụ của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Thành phần đại biểu đến từ nhiều quốc gia Malaysia, Trung Quốc, Nhật Bản, Brazil, Úc, Phần Lan và nhiều nước ASEAN… đã được bố trí hợp lý vào từng phiên làm việc, bảo đảm tương tác trực tiếp giữa lãnh đạo các nước với lãnh đạo Chính phủ Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò chủ động điều phối của TPHCM.

Theo đồng chí Lê Trường Duy, toàn bộ các hợp phần trọng tâm của diễn đàn từ phiên toàn thể, ba phiên thảo luận song song đến đối thoại chính sách và đối thoại cùng Thủ tướng đều đang được các bộ, ngành Trung ương xem xét, góp ý.

Thành phố cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao để thống nhất ngôn ngữ, thông điệp và phần phát biểu của lãnh đạo Chính phủ và thành phố.

Về cấu trúc chương trình, ngày 25-11 mở đầu bằng Talkshow truyền cảm hứng dành cho giới trẻ và chương trình CEO500 – TEA CONNECT, kết nối lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo WEF và hơn 500 CEO toàn cầu. Buổi tối cùng ngày diễn ra tiệc chiêu đãi chính thức do UBND TPHCM chủ trì. Ngày 26-11 là trọng tâm của diễn đàn, với phiên toàn thể và 5 báo cáo chiến lược về chuyển đổi xanh, kinh tế thông minh, quản trị siêu đô thị, sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu. Buổi chiều sẽ là đối thoại giữa lãnh đạo các bộ, ngành và chuyên gia quốc tế; sau đó là phiên trao đổi trực tiếp giữa Thủ tướng Chính phủ và Giám đốc điều hành WEF Stephan Mergenthaler. Ngày 27-11 tập trung hoạt động thực địa tại CMC Data Center và Galaxy Innovation Hub, hội thảo với chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài, cũng như chương trình kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc. Tối cùng ngày diễn ra Đêm kết nối mạng lưới C4IR toàn cầu – lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam với sự tham dự của 15 trung tâm C4IR trên thế giới.

Song song đó, các sự kiện GRECO và WISE HCMC+ 2025 diễn ra xuyên suốt từ ngày 25 đến 30-11, mở rộng không gian kết nối giữa doanh nghiệp và chuyên gia nhiều lĩnh vực.

Về tình hình khách mời, đồng chí Lê Trường Duy cho biết đến 17-11, thành phố đã nhận xác nhận của 22 đoàn cấp bộ ngành và tổ chức quốc tế, 10 đoàn C4IR toàn cầu cùng 65 đoàn doanh nghiệp và tập đoàn công nghệ lớn từ châu Âu, châu Mỹ và châu Á; tổng cộng 75 đoàn quốc tế – mức tham dự cao nhất từ trước đến nay của mạng lưới C4IR khi một sự kiện được tổ chức tại Việt Nam.

Chủ tịch WEF Borge Brende sẽ phát biểu trực tuyến trong hai phiên quan trọng, trong khi ông Stephan Mergenthaler tham dự toàn bộ chương trình.

Lãnh đạo bộ, ngành liên quan tham dự cuộc họp rà soát công tác tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đáng chú ý, tại diễn đàn sẽ công bố Tuyên bố chung giữa TPHCM và WEF về thúc đẩy sản xuất thông minh và chuỗi cung ứng toàn cầu, được xây dựng theo quy trình pháp lý quốc tế.

Ngoài ra, tại CEO500 – TEA CONNECT dự kiến có 10 hợp tác chiến lược về công nghệ, vi mạch, dữ liệu, fintech, logistics và cảng biển được ký kết, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho thành phố.

Về công tác hậu cần, an ninh, truyền thông, ban tổ chức phối hợp Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Thành phố và các đơn vị liên quan để hoàn thiện phương án triển khai. Hơn 200 tình nguyện viên đã được tập huấn. Các khách sạn phục vụ đoàn Chính phủ và quốc tế được kiểm tra theo tiêu chuẩn an ninh cao nhất.

Truyền thông được triển khai rộng rãi trên cả nước với 1.800 banner, màn hình LED tại 180 điểm, nhận diện tại sân bay cùng chiến dịch truyền thông quốc tế qua hệ thống WEF…

Tại cuộc họp, Bộ Ngoại giao thông tin thêm, các thủ tục dành cho đoàn ngoại giao đã xử lý nhanh chóng để bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất cho đại biểu quốc tế. Văn phòng Chính phủ cũng đã cơ bản tiếp nhận các bài phát biểu và đang hoàn thiện lần cuối.

đẩy mạnh truyền thông và thúc đẩy hợp tác chiến lược

Từ kết quả thảo luận, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu Sở KH-CN TPHCM triển khai ngay kế hoạch truyền thông trước, trong và sau sự kiện.

Thành phố cũng đề nghị Bộ Ngoại giao cùng Sở Ngoại vụ tham mưu nội dung phục vụ phiên đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ và doanh nghiệp quốc tế nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao nỗ lực chuẩn bị của thành phố và các bộ ngành.

Phó Thủ tướng cho biết, sau buổi làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ và WEF, tổ chức này đã quyết định nâng mức tham gia, huy động nhiều đoàn quốc tế và chuyên gia hàng đầu, qua đó góp phần nâng tầm diễn đàn.

Theo Phó Thủ tướng, định hướng của diễn đàn năm nay phù hợp xu thế kinh tế toàn cầu và gắn với nhu cầu phát triển của Việt Nam và TPHCM, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi xanh và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Đây là cơ hội quan trọng để Việt Nam thu hút nguồn lực quốc tế và mở rộng hợp tác chiến lược.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo UBND TPHCM nhằm rà soát tiến độ tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025. Video clip: ĐÌNH DƯ

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị TPHCM tăng cường quảng bá sự kiện, đặc biệt trên hệ thống không gian công cộng để người dân và cộng đồng doanh nghiệp nhận diện rõ hơn về quy mô và ý nghĩa của diễn đàn.

Phó Thủ tướng lưu ý công tác điều hành phải bảo đảm chặt chẽ thời gian. Nội dung đối thoại cùng Thủ tướng cần được chuẩn bị ngắn gọn, trọng tâm, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Việt Nam về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ Ngoại giao chủ trì tham mưu nội dung phiên đối thoại, làm việc có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ; UBND TPHCM chủ trì phối hợp tổ chức các cuộc gặp giữa địa phương, doanh nghiệp và giữa các doanh nghiệp với nhau. Đồng thời thúc đẩy các ký kết hợp tác chiến lược giữa thành phố và WEF, giữa thành phố với các địa phương và doanh nghiệp.

Đồng chí Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 TPHCM (C4IR) báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Thủ tướng ghi nhận công tác an ninh đã được chuẩn bị chu đáo nhưng yêu cầu các lực lượng không được chủ quan, tiếp tục rà soát để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện; hoan nghênh TPHCM đã chuẩn bị tốt chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam để phục vụ đại biểu quốc tế tại diễn đàn.

ÁI VÂN