TPHCM đang xác minh vụ TikToker Võ Hà Linh bị tố bán hàng phá giá

Tại buổi họp báo, cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, chiều 22-5, Chi cục Quản lý Thị trường TPHCM đã thông tin về vụ việc của TikToker Võ Hà Linh trong quá trình bán hàng livestream có dấu hiệu giảm giá sâu bất thường, bán thấp hơn đáng kể so với giá thị trường, thậm chí thấp hơn cả giá niêm yết của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối chính hãng.

Theo Chi cục Quản lý Thị trường TPHCM, căn cứ kết quả tra cứu thông tin, TikToker Võ Hà Linh là người đại diện pháp luật của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Hà Linh Official, trụ sở chính tại Nghệ An và có chi nhánh tại TP Thủ Đức (TPHCM).

Hiện Chi cục Quản lý Thị trường TPHCM đã chỉ đạo Đội Quản lý Thị trường thực hiện thẩm tra, xác minh đối với Chi nhánh Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Hà Linh Official để kịp thời kiểm tra, xử lý nếu có vi phạm.

Trước đó, một người tiêu dùng gửi đơn phản ánh việc TikToker Võ Hà Linh bán hàng livestream có dấu hiệu giảm giá sâu bất thường, thậm chí thấp hơn giá niêm yết của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối chính hãng.

Vào cuối tháng 3, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam (VICOPRO) cũng có văn bản gửi các cơ quan chức năng đề nghị xem xét các hoạt động bán hàng của KOL (người có sức ảnh hưởng), KOC (người tiêu dùng có sức ảnh hưởng), trong đó có TikToker Võ Hà Linh.

Tối 30-3, trên trang cá nhân chính thức có tick xanh của Võ Hà Linh lên tiếng khẳng định, cam kết minh bạch trong các hoạt động livestream bán hàng trên các sàn thương mại điện tử và luôn đặt quyền lợi của người tiêu dùng lên hàng đầu.

TPHCM tổ chức tập huấn kinh doanh trên mạng cho KOLs

Thông tin thêm, Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí TPHCM Nguyễn Văn Khanh cho biết, Trung tâm sắp tổ chức các lớp tập huấn cho những người hoạt động trên nền tảng mạng xã hội (KOLs, người nổi tiếng).

Theo đó, Trung tâm Báo chí TPHCM phối hợp với Công an TPHCM, Sở Công thương, Cục Thuế, Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm TPHCM... bồi dưỡng kiến thức pháp luật, các quy định liên quan đến hoạt động trên mạng xã hội. Đồng thời, bồi dưỡng một số kiến thức chuyên ngành như các biện pháp an toàn, an ninh trên mạng; kinh doanh mua bán trên mạng đảm bảo chống hàng gian, hàng giả cũng như các nghĩa vụ khai báo thuế… Theo kế hoạch, lớp tập huấn đầu tiên sẽ được tổ chức vào 13-6 cho gần 100 KOLs.