TPHCM đào tạo chuyên sâu về đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị

Ngày 29-8, tại TPHCM, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1) phối hợp với Trường Đại học Bách khoa tổ chức Lễ khai giảng chương trình đào tạo chuyên sâu “Đường sắt tốc độ cao - Đường sắt đô thị”.

Chương trình đào tạo chuyên sâu “Đường sắt tốc độ cao - Đường sắt đô thị”. Ảnh: QUỐC HÙNG

Chương trình kéo dài 3 tháng, nội dung đào tạo tập trung vào các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực đường sắt như: công nghệ thi công tường vây, xây dựng nhà ga trên cao, cầu cạn, công nghệ khiên đào (TBM), quan trắc địa kỹ thuật, hệ thống đường ray – điện – tín hiệu,…

Tham gia giảng dạy là đội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng các giảng viên của Trường Đại học Bách khoa và các tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Chương trình nhằm nâng cao năng lực cho kỹ sư, cán bộ kỹ thuật của CC1, đồng thời tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ những công trình hạ tầng trọng điểm như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, hệ thống metro Hà Nội và TPHCM.

Chủ tịch HĐQT CC1 Phan Hữu Duy Quốc: đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao cho hệ thống đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị chính là nhiệm vụ then chốt để CC1 làm chủ công nghệ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Phan Hữu Duy Quốc, Chủ tịch HĐQT CC1 khẳng định: “Đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao cho hệ thống đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị chính là nhiệm vụ then chốt để CC1 làm chủ công nghệ và sẵn sàng đón đầu các cơ hội trong tương lai”.

GS.TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa: chương trình đào tạo bền vững, góp phần hình thành thế hệ kỹ sư chất lượng cao cho đất nước. Ảnh: QUỐC HÙNG

QUỐC HÙNG