TPHCM đẩy mạnh hợp tác với Hoa Kỳ về khoa học công nghệ

Chiều 24-9, đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TPHCM, tiếp bà Melissa A.Brown, tân Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Tổng l ãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM Melissa A.Brown.

﻿Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển ngày càng tốt đẹp, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, TPHCM có rất nhiều lợi thế, sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác với Hoa Kỳ.

Theo đồng chí Trần Lưu Quang, bản thân nhận thấy trách nhiệm của mình trong việc tăng cường hợp tác giữa TPHCM và Hoa Kỳ trên các lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh, như khoa học công nghệ, giáo dục...

Đặc biệt, TPHCM đặt trọng tâm vào hợp tác về khoa học công nghệ trong thời gian tới, với mục tiêu trở thành trung tâm về khoa học công nghệ của khu vực.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, TPHCM có quy mô lớn, đủ dư địa để phát triển, hợp tác trên rất nhiều lĩnh vực. Với sự thay đổi về tư duy, cách tiếp cận về phát triển kinh tế, Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp của Hoa Kỳ mong muốn đầu tư vào thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tiếp Tổng l ãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM Melissa A.Brown.

﻿Ảnh: VIỆT DŨNG

Trên tinh thần cùng nhau nỗ lực, "vướng chỗ nào, gỡ chỗ đó", đồng chí Trần Lưu Quang đề nghị Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM trao đổi những đề xuất, vướng mắc cụ thể với Sở Ngoại vụ TPHCM; rồi từ đó, lãnh đạo thành phố sẽ tiếp nhận và có các chỉ đạo cụ thể để giải quyết.

Chia sẻ vui mừng được sinh sống và làm việc tại một thành phố năng động, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM Melissa A.Brown nhất trí ý kiến của Bí thư Thành ủy TPHCM về quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng được tăng cường, củng cố.

Cảm ơn chính quyền TPHCM đã hỗ trợ trong công tác tổ chức giao lưu văn hóa nhân dịp Hoa Kỳ và Việt Nam kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, bà Melissa A.Brown tin tưởng, Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ vượt qua mọi khác biệt để cùng nhau phát triển hơn nữa trong tương lai.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bà Melissa A.Brown cho biết, trong nhiệm kỳ của mình, hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo sẽ được ưu tiên. Ngoài ra, giáo dục, đào tạo cũng là lĩnh vực mà Hoa Kỳ muốn được tăng cường hợp tác hơn nữa với Việt Nam và TPHCM nói riêng.

Theo Tổng lãnh sự Melissa A.Brown, việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh sẽ thu hút thêm nhiều doanh nghiệp của Hoa Kỳ đầu tư vào TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng quà lưu niệm Tổng l ãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM

﻿Melissa A.Brown. Ảnh: VIỆT DŨNG

Với việc hợp tác dựa trên sự tin cậy lẫn nhau, bà Melissa A.Brown tin tưởng, hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Hoa Kỳ và Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng, sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

ĐỖ CAO