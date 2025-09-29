TPHCM đề nghị chuyển hơn 2.000m² rừng phòng hộ để xây dựng hạ tầng trung tâm Côn Đảo

UBND TPHCM trình, đề nghị HĐND TPHCM quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng hơn 2.000m 2 rừng phòng hộ tự nhiên tại khu dân cư số 3 (đặc khu Côn Đảo) để thực hiện dự án Xây dựng kết cấu hạ tầng khu trung tâm huyện Côn Đảo, giai đoạn 2.

Theo UBND TPHCM, dự án có ý nghĩa nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông, tạo tiền đề hình thành khu dân cư mới phía Tây - Bắc hồ Quang Trung; chỉnh trang và phát triển đô thị theo quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045.

Các đại biểu tại HĐND TPHCM khoá X, sáng 29-9. Ảnh: VIỆT DŨNG

Khi hoàn thành, dự án sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, thu hút đầu tư, phát triển du lịch; đồng thời đáp ứng yêu cầu về quốc phòng an ninh và bảo tồn môi trường, di tích lịch sử.

Hạ tầng đồng bộ 9 tuyến đường mới

Dự án do UBND đặc khu Côn Đảo làm chủ đầu tư, thực hiện giai đoạn 2022 - 2027, gồm 9 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 3,2km (N2, N4, N6, N7, N8, D1, D2, D3, D4). Hệ thống hạ tầng đi kèm gồm thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp nước, điện chiếu sáng, cây xanh, hào kỹ thuật và các công trình bảo đảm an toàn giao thông.

Phần diện tích rừng hơn 2.000m2 nằm trên tuyến đường N6, thuộc các lô 1490AB, 1499A, 15619, 15621, 15622, khoảnh 1, tiểu khu 26732; trước đây, khu đất này vướng tranh chấp nên chưa được cấp thẩm quyền cho phép chuyển đổi, đến nay đã được TAND Tối cao xác định là đất rừng phòng hộ (tại Quyết định 20/2025/HC-GDĐT).

Trước đó, trong tổng diện tích rừng liên quan dự án là 1,12ha, đã có hơn 0,8ha được HĐND và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) chấp thuận chuyển đổi mục đích, hơn 0,07ha đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Như vậy, hiện chỉ còn hơn 0,2ha cần HĐND TPHCM xem xét quyết định để bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Phù hợp với quy hoạch và đủ căn cứ pháp lý

Theo UBND TPHCM, dự án phù hợp với các quy hoạch: Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia 2021 - 2030, Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030, Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045, Quy hoạch phân khu 1/2000 trung tâm Côn Sơn và Quy hoạch sử dụng đất Côn Đảo đến năm 2030.

Diện tích rừng đề nghị chuyển đổi nằm trong chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ chưa thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Hơn nữa, Côn Đảo hiện có tỷ lệ che phủ rừng rất cao (79,01%, tương đương 5.956ha rừng tự nhiên), trong khi quỹ đất dành cho phát triển đô thị và hạ tầng rất hạn chế.

Về pháp lý, dự án được căn cứ theo Luật Lâm nghiệp 2017, Luật Đất đai 2024, Nghị định 156/2018 và Nghị định 91/2024 của Chính phủ, cùng các quyết định phê duyệt quy hoạch của Thủ tướng. Hồ sơ dự án kèm theo đã đầy đủ, gồm kế hoạch bảo vệ môi trường, bản đồ hiện trạng rừng, thuyết minh dự án, bản cam kết nộp tiền trồng rừng thay thế.

Theo UBND TPHCM, việc chuyển mục đích sử dụng hơn 2.000m2 rừng phòng hộ tự nhiên là cần thiết, hợp pháp và khả thi, bảo đảm tính liên tục của dự án hạ tầng trọng điểm, góp phần đưa Côn Đảo phát triển bền vững thành trung tâm du lịch dịch vụ cao cấp trong khu vực.

CẨM NƯƠNG - THU HƯỜNG