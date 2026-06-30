Ngày 30-6, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh, lợi dụng không gian mạng để giao dịch, che giấu hành vi phạm tội.

Công an TPHCM triệt phá đường dây chế tạo, mua bán súng qua mạng. Clip: Công an TPHCM cung cấp

Qua công tác trinh sát trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh, video về các loại súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng, đồng thời thực hiện giao dịch mua bán súng, đạn, linh kiện với nhiều đối tượng tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Các đối tượng bị công an bắt giữ

Cơ quan công an xác định Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1993, ngụ phường Tân Sơn Nhì) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp lắp ráp, chế tạo nhiều khẩu súng có hình dạng, tính năng tương tự súng quân dụng. Sau khi hoàn thiện, Sơn bắn thử, quay video rồi đăng tải lên mạng xã hội để chào bán.

Việc giao nhận súng, đạn được các đối tượng ngụy trang trong thùng CPU máy tính hoặc gửi qua xe khách liên tỉnh; tiền giao dịch được chuyển qua tài khoản ngân hàng của người khác nhằm che giấu dấu vết.

Từ ngày 30-5 đến 6-6-2026, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an TPHCM, các tổ công tác đồng loạt triển khai biện pháp nghiệp vụ tại TPHCM, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long, bắt giữ hơn 30 đối tượng và khám xét nhiều địa điểm.

Kết quả khám xét, công an thu giữ 27 khẩu súng, trong đó có 14 khẩu súng là vũ khí quân dụng; 9 khẩu súng đang lắp ráp, gần 100 chi tiết súng đang được chế tạo, độ chế; khoảng 1.000 viên đạn cùng nhiều máy móc, thiết bị gia công kim loại, linh kiện, vật tư phục vụ việc chế tạo súng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án về các tội “Chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 30 bị can để điều tra.

Trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an còn phát hiện, xử lý hình sự 7 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ án tiếp tục được mở rộng nhằm làm rõ nguồn cung cấp vũ khí, đạn và các đối tượng liên quan.

Máy móc, thiết bị gia công kim loại, linh kiện, vật tư phục vụ việc chế tạo súng

Công an TPHCM khuyến cáo người dân không tham gia mua bán, tàng trữ, vận chuyển, chế tạo hoặc tiếp tay cho các hành vi liên quan đến vũ khí trái phép; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

MẠNH THẮNG