TPHCM - Đồng Nai bàn giải pháp kết nối giao thông, liên thông không gian phát triển

Chiều 21-10, Thành ủy TPHCM cùng Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức hội nghị về kết nối hạ tầng giao thông giữa hai địa phương, nhằm trao đổi, thảo luận, chia sẻ, bàn giải pháp thống nhất kết nối hạ tầng giao thông giữa hai địa phương để mở ra các cơ hội phát triển trong kỷ nguyên mới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai.

Cùng dự, về phía TPHCM có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn tại hội nghị

Về phía tỉnh Đồng Nai có các đồng chí: Tô Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai; Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai; Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

Phát biểu chỉ đạo và định hướng hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã nhấn mạnh mối quan hệ láng giềng mật thiết giữa TPHCM và Đồng Nai. Theo đồng chí, sau sáp nhập, hai địa phương đều có quy mô và tiềm năng lợi thế phát triển lớn, song trách nhiệm cũng rất nặng nề. Việc hợp tác cùng phát triển của hai địa phương là điều rất cần thiết để liên thông không gian phát triển.

Dù giao thông là vấn đề trọng tâm của buổi làm việc, song đồng chí cho rằng hai địa phương cũng cần kết nối nghĩa tình, kết nối mong muốn khát vọng, kết nối để vượt qua những trở ngại trước đây, thực hiện những mục tiêu hai địa phương từng đặt ra.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu định hướng hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đối với nội dung hội nghị, đồng chí yêu cầu các đại biểu bàn sâu, nói thẳng vào vấn đề, có giải pháp thực chất, kế hoạch cụ thể để tháo gỡ các vướng mắc lớn hiện nay trong thực hiện các dự án giao thông kết nối của hai địa phương, nhất là trong bồi thường giải phóng mặt bằng.

Trước đó, phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn nhấn mạnh, hội nghị là dịp để tỉnh Đồng Nai tiếp thu kinh nghiệm phát triển kinh tế của TPHCM, trong đó có kết nối hạ tầng giao thông giữa TPHCM và tỉnh Đồng Nai. Đồng thời thể hiện bước đi chiến lược trong việc tiếp tục cụ thể hoá Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch vùng Đông Nam bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trong đó, xác định rõ vùng Đông Nam bộ trở thành vùng kinh tế năng động, hiện đại; đặc biệt với Sân bay quốc tế Long Thành - hạ tầng chiến lược quốc gia dự kiến đưa vào khai thác năm 2026 mở ra không gian phát triển mới cho cả vùng Đông Nam bộ và cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

“Tỉnh Đồng Nai nhận thức, nếu kết nối không đồng bộ thì sẽ đánh mất cơ hội, nếu chậm trễ thì sẽ tụt lại phía sau”, đồng chí Vũ Hồng Văn nhấn mạnh và cho biết với nhận thức đó, tỉnh Đồng Nai cam kết không chỉ thảo luận mà hành động, không chỉ thống nhất chủ trương mà đi đến quyết tâm cụ thể, lộ trình rõ ràng để triển khai những dự án giao thông trọng điểm, đường bộ, cao tốc, vành đai cũng như tuyến đường sắt đô thị (metro) từ TPHCM đến Sân bay quốc tế Long Thành.

Đồng chí Vũ Hồng Văn thông tin thêm, việc đồng bộ hoá hệ thống kết nối hạ tầng giao thông giữa TPHCM và tỉnh Đồng Nai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Để phục vụ kết nối Cảng hàng không Long Thành, Đồng Nai và TPHCM đã phối hợp cùng Bộ Xây dựng triển khai thực hiện nhiều dự án cao tốc. Khi Sân bay quốc tế Long Thành đưa vào khai thác, ngoài các dự án cao tốc đang triển khai thực hiện, cần phải đầu tư các dự án cầu kết nối và các tuyến đường sắt chiến lược… Những dự án này không chỉ phục vụ cho giao thông mà còn tạo ra tiềm năng phát triển công nghiệp, logistics và dịch vụ chất lượng cao; hình thành trung tâm phát triển liền mạch, bền vững giữa 2 địa phương.

Tại buổi làm việc, tỉnh Đồng Nai đề xuất 2 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, thống nhất nhiệm vụ của từng địa phương trong việc triển khai thực hiện từng dự án cụ thể; đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được quy hoạch và thống nhất chủ trương đầu tư, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ; phát huy hiệu quả, khai thác sớm nhất, đặc biệt là các dự án kết nối trực tiếp đến Sân bay quốc tế Long Thành. Cùng với đó, nghiên cứu, bổ sung các tuyến giao thông kết nối mới căn cứ vào tình hình thực tế của hai địa phương sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển vùng trong giai đoạn mới, đảm bảo linh hoạt, thực tiễn và có tầm nhìn dài hạn, tối ưu hoá lợi thế của Cảng hàng không quốc tế Long Thành và định hình không gian kinh tế liên hoàn, bền vững.

Sau sáp nhập, TPHCM và tỉnh Đồng Nai có mạng lưới quy hoạch hạ tầng giao thông rất lớn. Trên cơ sở các đồ án quy hoạch mạng lưới đường sắt trong khu vực, hiện có 5 tuyến đường sắt kết nối giao thông giữa 2 địa phương, trong đó có 2 tuyến đường sắt đô thị, 3 tuyến đường sắt quốc gia. Trên cơ sở các đồ án quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ trong khu vực, hiện nay có khoảng 45 vị trí kết nối (vành đai, cao tốc, quốc lộ, đường trục chính, đường tỉnh) kết nối giao thông giữa hai địa phương. Trong đó, có 14 tuyến đường kết nối hiện hữu, 13 tuyến đường kết nối đang triển khai đầu tư và 18 tuyến đường kết nối đã có trong quy hoạch, chưa triển khai đầu tư hoặc đang nghiên cứu đầu tư. Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách giữa TPHCM và tỉnh Đồng Nai (sau sát nhập) có 118 xe đang hoạt động trên 9 tuyến xe buýt liên tỉnh, với 504 chuyến/ngày và 79 tuyến xe khách liên tỉnh kết nối, vận hành với số lượng hành khách ổn định. Ngoài ra, còn có các tuyến đường thủy và 12 bến khách ngang sông kết nối giao thông giữa hai địa phương.

