TPHCM: Gần 3.800 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt ngày 19-5-2026

Đợt này, toàn Đảng bộ TPHCM có 3.759 đảng viên được trao tặng, 36 đồng chí được truy tặng Huy hiệu Đảng. 

Thành ủy TPHCM vừa ban hành quyết định về việc tặng Huy hiệu Đảng đến các đảng viên, đợt ngày 19-5-2026.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên Nguyễn Đức Hòa, đợt 19-5-2026. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo đó, đợt này, toàn Đảng bộ TPHCM có 3.759 đảng viên được trao tặng. Trong đó, trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng có 9 đồng chí; Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng có 22 đồng chí; Huy hiệu 65 tuổi Đảng 77 đồng chí; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng có 321 đồng chí; Huy hiệu 55 tuổi Đảng có 272; Huy hiệu 50 tuổi Đảng có 233 đồng chí; Huy hiệu 45 tuổi Đảng có 890 đồng chí; Huy hiệu 40 tuổi Đảng có 1.067 đồng chí; Huy hiệu 30 tuổi Đảng có 832 đồng chí.

Đảng bộ TPHCM cũng có 36 đồng chí được truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, truy tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho 3 đồng chí; 9 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 8 đồng chí được truy tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 7 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 3 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

THU HƯỜNG

