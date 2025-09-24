Tăng tốc gỡ vướng, cấp sổ hồng cho người mua nhà

Sau gần một năm hoạt động, Tổ Công tác 5013 (được UBND TPHCM thành lập nhằm tháo gỡ vướng mắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất - sổ hồng) đã có nhiều buổi làm việc với các chủ đầu tư (CĐT) dự án phát triển nhà ở. Qua đó, đã gỡ vướng, cấp sổ hồng cho hàng chục ngàn căn hộ, nhà ở. Để hiểu rõ hơn về hiệu quả của Tổ Công tác 5013 trong thời gian qua và định hướng sắp tới, PV Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng (ảnh).

- PHÓNG VIÊN: Thưa ông, Tổ Công tác 5013 đã tháo gỡ những vướng mắc của các dự án nhà ở trên địa bàn TPHCM để cấp sổ hồng cho người mua nhà như thế nào?

- Ông Nguyễn Toàn Thắng: Trong quá trình hoạt động, Tổ Công tác có thể nhận diện được một số nguyên nhân chính sau. Thứ nhất, trong quá trình thực hiện dự án, CĐT có thực hiện điều chỉnh quy hoạch dẫn đến phải thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung. Trong khi đó, theo quy định của Luật Đất đai, khi CĐT thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính thì mới xem xét cấp sổ hồng.

Thứ hai, CĐT chưa hoàn thành trách nhiệm hoàn thiện cơ sở hạ tầng xã hội tại dự án mà theo quy định nhiệm vụ này phải được hoàn tất và nghiệm thu thì mới được giải quyết cấp sổ hồng. Thứ ba, CĐT chưa hoàn tất hạ tầng kỹ thuật, xây dựng sai phép mà chưa khắc phục. Thứ tư, CĐT mang giấy chứng nhận thế chấp ngân hàng… Trong quá trình giải quyết, Tổ Công tác yêu cầu CĐT phải thực hiện nghĩa vụ để cùng nhau tháo gỡ vướng mắc.

Cụ thể, đối với việc CĐT thế chấp giấy chứng nhận, Tổ Công tác buộc CĐT phải giải chấp, lúc này các cơ quan chức năng sẽ thu hồi giấy chứng nhận và tách phần diện tích đã bán rồi giải quyết cấp sổ hồng cho người mua. Đối với những dự án CĐT chậm bàn giao 2% phí bảo trì cho ban quản trị thì song song với việc gỡ vướng giải quyết cấp sổ hồng, Tổ Công tác cũng yêu cầu CĐT thực hiện trách nhiệm này để bảo vệ quyền lợi cho người mua.

Dự án nhà ở tại địa chỉ số 2A đường Phan Chu Trinh, phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM đã được gỡ vướng, cấp sổ hồng. Ảnh: THANH HIỀN

- Ông nhận xét gì về vấn đề CĐT ngâm sổ hồng của người mua nhà quá lâu?

- Qua làm việc, các CĐT đều rất cầu thị và tiếp thu những vấn đề mà Tổ Công tác phân tích, kết luận. Cần hiểu rằng, Tổ Công tác khi thực hiện nhiệm vụ cũng với mong muốn tháo gỡ vướng mắc chứ không gây khó khăn cho CĐT. Theo đó, có những cuộc họp các dự án được tháo gỡ rất nhanh. Bên cạnh những dự án có thể kết luận ngay thì cũng có những dự án CĐT cần phải có thời gian thực hiện một số thủ tục. Tuy nhiên, những trường hợp này, Tổ Công tác sẽ giải quyết cấp sổ hồng cho người dân trước và tiếp tục giám sát trách nhiệm của CĐT cho đến khi hoàn thành trách nhiệm của mình.

- Thưa ông, trên thực tế có những CĐT quyết tâm tháo gỡ vướng cấp sổ hồng cho người mua, nhưng cũng có không ít CĐT vẫn chây ì không thực hiện việc bổ sung các thủ tục theo hướng dẫn của Tổ Công tác. Như vậy sẽ có những giải pháp nào để xử lý?

- Hiện nay, Luật Đất đai và các nghị định hướng dẫn quy định, nếu CĐT trong quá trình thực hiện dự án có phát sinh trách nhiệm mà chưa hoàn thành thì các cơ quan chức năng có thể dùng một số biện pháp cứng rắn. Ví dụ, CĐT vi phạm sẽ không được xem xét bất kỳ dự án mới nào tại các tỉnh, thành trên cả nước. Đồng thời, những thông tin về vi phạm của CĐT sẽ được đưa lên trang thông tin của bộ và trang thông tin địa phương. Điều này với mục đích mong muốn CĐT khi đưa ra sản phẩm bán cho người dân buộc phải có trách nhiệm và sản phẩm đó phải đảm bảo chất lượng, các tiện ích kèm theo như cam kết ban đầu.

Buổi làm việc của Tổ Công tác 5013 thực hiện giải quyết vướng mắc cấp sổ hồng cho các dự án phát triển nhà ở thương mại tại TPHCM

Ở vai trò là người chủ trì cuộc họp, tôi cũng luôn khuyến cáo CĐT nếu không làm tròn trách nhiệm, không khắc phục những sai phạm thì sẽ bị đưa thông tin lên các trang thông tin của các cơ quan chức năng. Lúc này, CĐT vi phạm sẽ khó khăn khi thực hiện dự án mới. Có thể thấy, Luật Đất đai năm 2024 quy định rõ khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đều phải lấy ý kiến các tỉnh thành về tình hình hoạt động của CĐT đó. Nếu như có vi phạm thì những thủ tục này phải ngưng lại hết. Tuy nhiên, vấn đề này chúng tôi không muốn xảy ra mà mong các CĐT chung tay gỡ vướng cùng nhau đưa thị trường bất động sản phát triển hơn.

- Xin ông cho biết, định hướng hoạt động của Tổ Công tác sắp tới như thế nào sau khi TPHCM được mở rộng?

- Hiện nay, TPHCM đã mở rộng không gian ra khu vực Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu. Với trách nhiệm của Tổ Công tác, chúng tôi sẽ giải quyết triệt để những vấn đề tồn tại đối với các dự án của TPHCM mở rộng. Vì thế, chúng tôi đã kiến nghị UBND TPHCM kiện toàn bộ máy cũng như bổ sung thành viên của tổ phù hợp với địa bàn mới. Vừa qua, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định 1645 thay thế Quyết định 5013 về kiện toàn Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan đến cấp sổ hồng cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, thành viên tổ ngoài sự tham gia của lãnh đạo các sở, ban ngành của TPHCM, còn có lãnh đạo UBND 168 phường, xã, đặc khu. Nói chung, sau khi xử lý cơ bản các dự án bị vướng mắc để cấp sổ hồng cho người mua nhà, sẽ tổng kết, đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm, chấm dứt hoạt động của Tổ Công tác và sẽ chuyển về hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của cơ quan tham mưu cấp giấy.

THANH HIỀN thực hiện