TPHCM: Hơn 2.250 tỷ đồng nâng cấp hệ thống thủy lợi kênh Đông Củ Chi

UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi kênh Đông Củ Chi (giai đoạn 2), với tổng mức đầu tư hơn 2.250 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM làm chủ đầu tư và quản lý, thực hiện trong giai đoạn 2025-2028.

Quy mô đầu tư gồm các hạng mục nâng cấp hệ thống kênh tưới, công trình trên kênh và các hạng mục phi công trình nhằm hoàn thiện hạ tầng thủy lợi chủ lực khu vực phía Tây Bắc thành phố. Mục tiêu của dự án là đảm bảo cấp nước thô an toàn, ổn định cho sinh hoạt và công nghiệp với công suất khoảng 1 triệu m3/ngày đến năm 2045; đồng thời đáp ứng nhu cầu cấp nước cho nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi và tưới tiêu cho khoảng 7.000-11.500ha đất nông nghiệp đếnnăm 2050. Dự án còn góp phần tăng khả năng tiêu thoát nước bền vững cho 5.835ha thuộc lưu vực hệ thống kênh TCC1, giảm nguy cơ ngập úng và cải thiện môi trường sinh thái đô thị.

Hiện hệ thống kênh Đông Củ Chi có tổng chiều dài kênh tưới, tiêu các cấp khoảng 630km, gồm 11km kênh chính, 140km kênh loại II (cấp 1 và 2), 480km kênh loại III (cấp 3, 4 và nội đồng) cùng hơn 1.950 công trình xây đúc các loại trên tuyến. Đây là công trình thủy lợi quan trọng, có nhiệm vụ dẫn nguồn nước thô từ hồ Dầu Tiếng (tỉnh Tây Ninh) về TPHCM, phục vụ sản xuất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt và giao thông nội đồng.

ĐỨC TRUNG