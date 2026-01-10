TPHCM khẳng định vị thế y tế chuyên sâu

TPHCM đang từng bước khẳng định vai trò đầu tàu về kỹ thuật y khoa chuyên sâu và đã tiệm cận trình độ các nước phát triển. Nhiều kỹ thuật trước đây chỉ thực hiện ở các trung tâm y học hàng đầu thế giới như can thiệp thông tim bào thai, vi phẫu thần kinh - tạo hình, ghép tạng, phẫu thuật ít xâm lấn… nay đã được triển khai thường quy tại các bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn.

Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) can thiệp thông tim bào thai cho thai nhi bị bất thường tim bẩm sinh

Những kỹ thuật vươn tầm thế giới

Những năm gần đây, hệ thống y tế TPHCM ghi nhận bước tiến rõ nét khi làm chủ và triển khai thành công hàng loạt kỹ thuật chuyên sâu ở nhiều lĩnh vực: Từ ghép tạng, can thiệp tim mạch phức tạp, phẫu thuật thần kinh - cột sống, điều trị ung thư đa mô thức, vi phẫu đến hồi sức cấp cứu chuyên sâu, y học bào thai và y học cá thể hóa… Nhiều kỹ thuật trước đây buộc người bệnh phải ra nước ngoài điều trị thì nay đã được thực hiện thành công tại TPHCM, với chi phí hợp lý, chất lượng điều trị ngày càng tăng.

Điển hình mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) đã thực hiện thành công ca can thiệp thông tim bào thai thứ 13 ngay sau khi Bộ Y tế phê duyệt danh mục kỹ thuật. Đáng chú ý, thay vì mất 4-6 giờ như trước, các bác sĩ chỉ mất 30 phút để “sửa chữa” trái tim của bào thai có bất thường tim bẩm sinh ngay trong bụng mẹ. BS-CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết, ca can thiệp thành công ngay lần xuyên kim đầu tiên, đảm bảo chính xác về kỹ thuật, hạn chế tối đa thời gian và nguy cơ cho cả mẹ và thai nhi.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM) đã xử trí thành công trường hợp bàn tay đứt lìa hoàn toàn bằng kỹ thuật ghép tạm bàn tay vào chân để duy trì tưới máu, sau đó nối trở lại cánh tay trong điều kiện mô - mạch ổn định. Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng đã triển khai thành công quy trình cấp cứu với “ECMO di động”, đưa hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể đến tận hiện trường, thiết lập ECMO ngay tại chỗ, duy trì sự sống và chuyển bệnh nhân về bệnh viện tuyến cuối để tiếp tục điều trị. Đây là bước tiến vượt bậc trong năng lực cấp cứu tối cấp, đánh dấu TPHCM là một trong số ít địa phương trong khu vực thực hiện thành công mô hình ECMO di động…

Hướng tới thành trung tâm y tế uy tín trong khu vực

Theo PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, những kỹ thuật chuyên sâu mà các bệnh viện trên địa bàn thành phố thực hiện thành công vừa qua là cơ sở để khẳng định vai trò của TPHCM là trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực phía Nam và từng bước hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe có uy tín trong khu vực ASEAN.

Các kỹ thuật này không chỉ thể hiện đỉnh cao chuyên môn, mà còn minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ sở y tế, cũng như sự phát triển toàn diện của hệ thống y tế thành phố trong điều trị kỹ thuật cao và cấp cứu ngoại viện. Cùng với đó, khẳng định ngành y tế thành phố đã đủ năng lực tiếp cận và triển khai những lĩnh vực khó nhất của y học hiện đại, phát triển y tế chuyên sâu theo hệ sinh thái đa trung tâm, đa chuyên khoa.

Trong chiến lược phát triển dài hạn, TPHCM đặt mục tiêu không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân thành phố và khu vực phía Nam, mà còn từng bước tham gia sâu hơn vào “bản đồ y tế” khu vực Đông Nam Á. Để hiện thực hóa mục tiêu này, người đứng đầu ngành y tế TPHCM cho rằng, bên cạnh kỹ thuật chuyên sâu, thành phố đang tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng y tế, chuyển đổi số, quản trị bệnh viện hiện đại và nâng cao chất lượng dịch vụ theo chuẩn quốc tế.

Thời gian tới, ngành y tế TPHCM sẽ tiếp tục đầu tư, phát triển các lĩnh vực y tế chuyên sâu theo hướng có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên những lĩnh vực đòi hỏi trình độ cao, khả năng phối hợp liên chuyên khoa và mang lại giá trị lâu dài cho người bệnh; đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện cơ chế phối hợp liên viện và tạo điều kiện để các kỹ thuật cao được triển khai bền vững, an toàn và nhân văn.

“Khi người bệnh trong nước có thể tiếp cận các kỹ thuật cao ngay tại thành phố, và khi y tế thành phố đủ năng lực tiếp nhận người bệnh quốc tế, thì y tế chuyên sâu không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là một động lực phát triển mới. Việc làm chủ và phát triển các kỹ thuật y khoa chuyên sâu đã giúp TPHCM từng bước giảm tình trạng chuyển bệnh nhân ra nước ngoài, đồng thời tạo điều kiện để người dân khu vực phía Nam tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay trong nước”, PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng nhấn mạnh.

8 mục tiêu phát triển y tế chuyên sâu trong năm 2026 Quy hoạch, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung của thành phố. Đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Hình thành và phát triển Khu công nghiệp chuyên ngành y - dược. Phát triển kỹ thuật hiện đại, chuyên sâu. Xây dựng mạng lưới chăm sóc chuyên khoa từ bệnh viện tuyến cuối đến y tế cơ sở. Phát triển thêm các loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Phát triển du lịch y tế gắn với y học chuyên sâu và y học cổ truyền. Xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển. Nguồn: Sở Y tế TPHCM

