Mua sắm tết tăng nhiệt

Những ngày giáp tết, không khí mua sắm trên địa bàn TPHCM tăng nhiệt rõ rệt. Từ sáng sớm, bãi giữ xe nhiều siêu thị đã kín chỗ. Khi phố xá lên đèn, dòng người vẫn tiếp tục đổ về các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi. Không ít điểm bán mở cửa đến 22-23 giờ, khách xếp hàng nối dài chờ thanh toán.

Tấp nập lựa hàng, nhiều khuyến mãi

Tại Satra Foods Trần Não, bà Nguyễn Thị Lan (ngụ phường An Khánh) đẩy xe hàng đầy ắp, cho biết, năm nay hàng hóa phong phú, mẫu mã đẹp, khuyến mãi nhiều nên gia đình tranh thủ mua sớm để chủ động chi tiêu. Còn tại Co.opmart Xa lộ Hà Nội (phường Tăng Nhơn Phú), khu vực bánh kẹo, mứt tết và thực phẩm tươi sống khá nhộn nhịp. Theo đại diện Saigon Co.op, từ cuối tháng 1-2026, lượng khách và doanh số toàn hệ thống đã tăng 20%-30% so với thời điểm bắt đầu khuyến mãi. Chương trình “Đến Co.op chở Tết về” giảm giá đến 50% cho nhiều nhóm hàng như bánh kẹo, mứt, hạt, trái cây sấy, nước giải khát, thực phẩm chế biến sẵn.

Người tiêu dùng chọn mua thực phẩm tại Co.opmart Xa lộ Hà Nội (phường Tăng Nhơn Phú). Ảnh: GIA HÂN

Không khí tương tự cũng diễn ra tại siêu thị GO! Khu vực thịt tươi gần như không lúc nào vắng khách, nhân viên liên tục bổ sung hàng lên quầy. Chị Lê Thu Hà (phường Tân Tạo) cho hay, gia đình tranh thủ mua thêm thực phẩm khi siêu thị triển khai chương trình “bán thịt heo tươi không lợi nhuận” kéo dài đến ngày 25-2, áp dụng cho 70 mã sản phẩm. Trong đó, 5 mặt hàng như thịt đùi, thịt xay, thịt vai, cốt lết, ba rọi được giữ nguyên giá suốt chương trình.

Trong khi đó, tại MM Mega Market, nguồn hàng OCOP và đặc sản vùng miền được tăng cường, góp phần làm phong phú thêm giỏ hàng tết của người dân. Hệ thống hiện phân phối khoảng 200 sản phẩm OCOP, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Những mặt hàng truyền thống như củ kiệu, dưa món, tai heo ngâm chua, mắm cà pháo, bánh chưng… được trưng bày nổi bật, gợi không khí tết đậm đà hương vị Việt. Các dòng bánh kẹo, mứt tết như bánh sữa, bánh đậu xanh Rồng Vàng, bánh pía kim sa, mứt lạc cũng được khách chọn mua với số lượng lớn.

Hệ thống siêu thị Bách Hóa Xanh cũng cho biết, sức mua các mặt hàng bánh kẹo, mứt, bia, hàng khô tăng 30%-50% so với ngày thường, đặc biệt tăng mạnh vào cuối tuần. Rau củ, thịt cá được bổ sung liên tục, bảo đảm quầy kệ luôn đầy hàng trong suốt thời gian cao điểm.

Lượng hàng dồi dào, giá tốt

Những ngày qua, nhiều loại trái cây đặc sản từ Đồng Tháp, Đồng Nai, Vĩnh Long, các tỉnh phía Bắc được tuyển chọn, vận chuyển về TPHCM. Năm nay, nhiều sản phẩm như bưởi da xanh, dưa lưới mật, xoài cát Chu, xoài cát Hòa Lộc được thiết kế, đóng gói trong hộp quà tết sang trọng, giá từ 119.000-269.000 đồng/hộp. Nhờ hình thức chỉn chu, giá hợp lý và khả năng đáp ứng đơn hàng lớn, các sản phẩm này được nhiều doanh nghiệp lựa chọn làm quà biếu đối tác, khách hàng.

Nhịp kinh doanh tại các chợ truyền thống và chợ đầu mối cũng sôi động không kém, xe tải ra vào liên tục. Bình quân mỗi ngày, lượng nông sản qua 3 chợ đầu mối đạt 6.500-7.500 tấn, gồm khoảng 800 tấn thịt gia súc, gia cầm, 1.200 tấn thủy hải sản, 4.500 tấn rau củ quả. Dự kiến cận tết, sản lượng hàng hóa tăng 70%-80%, lên 12.000-13.000 tấn/ngày, tạo nguồn cung dồi dào cho toàn thị trường.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, Thành phố hiện có 405 chợ, 66 trung tâm thương mại, 300 siêu thị và hơn 3.600 cửa hàng tiện lợi, mạng lưới phân phối phủ rộng khắp, giúp hàng hóa lưu thông thông suốt khắp địa bàn. Tổng giá trị hàng hóa doanh nghiệp chuẩn bị sản xuất, dự trữ cung ứng cho 2 tháng tết khoảng 26.000 tỷ đồng; riêng hàng bình ổn hơn 9.000 tỷ đồng, chiếm 23%-43% nhu cầu thị trường. Đây là “lực đỡ” quan trọng để điều tiết cung cầu, giữ ổn định giá cả. Các hệ thống bán lẻ đã ký kết thu mua với nhà cung cấp, sẵn sàng tăng lượng hàng 2-3 lần so với ngày thường, đồng thời kéo dài thời gian mở cửa để phục vụ cao điểm.

“Sở Công thương phối hợp UBND các phường, xã, đặc khu theo dõi sát tình hình xuất nhập hàng, diễn biến giá tại nguồn và tại chợ; yêu cầu niêm yết giá rõ ràng, bảo đảm nguồn gốc, an toàn thực phẩm. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tăng cường trước và trong tết, kịp thời xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng”, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM Nguyễn Nguyên Phương nhấn mạnh.

THI HỒNG