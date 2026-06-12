Xã hội

Giao thông

TPHCM ký kết với tập đoàn xây dựng của Trung Quốc trong lĩnh vực hạ tầng giao thông

SGGPO

Sáng 12-6, Sở Xây dựng TPHCM tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc), nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông trọng điểm của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cùng các đại biểu tại lễ ký kết. Ảnh: QUỐC HÙNG
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cùng các đại biểu tại lễ ký kết. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tham dự và chứng kiến lễ ký kết có các đồng chí: Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Về phía đối tác có ông Nghiêm Giới Hòa, nhà sáng lập Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương và đại diện các đơn vị thành viên.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, thành phố đang tập trung triển khai nhiều chương trình, dự án trọng điểm nhằm phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông và đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường hợp tác với các tập đoàn lớn có kinh nghiệm, năng lực và uy tín quốc tế sẽ góp phần hỗ trợ thành phố nghiên cứu các giải pháp phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

12a-9633-1014.jpg
Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cùng đại diện Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc) ký kết bản ghi nhớ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam và Trung Quốc. Các nội dung hợp tác tập trung vào nghiên cứu quy hoạch; hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; chuyển giao công nghệ; trao đổi, chia sẻ thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư để làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất các dự án.

Biên bản cũng nêu rõ việc hợp tác không làm phát sinh bất kỳ cam kết hay nghĩa vụ nào về lựa chọn nhà đầu tư hoặc nhà thầu thực hiện dự án. Mọi hoạt động đầu tư, triển khai dự án cụ thể trong tương lai phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam và các thủ tục liên quan.

Đáng chú ý, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cam kết ưu tiên hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, ưu tiên sử dụng hàng hóa, dịch vụ do Việt Nam cung cấp khi đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và tiến độ; đồng thời thực hiện chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong quá trình tham gia các dự án.

Biên bản ghi nhớ có thời hạn 5 năm kể từ ngày ký, tạo cơ sở để hai bên tiếp tục trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu các mô hình hợp tác phù hợp, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển hạ tầng và đô thị của TPHCM trong giai đoạn tới.

QUỐC HÙNG

Từ khóa

Ký kết hợp tác xây dựng hạ tầng Metro hạ tầng kỹ thuật hạ tầng giao thông

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn