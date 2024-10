TPHCM: Nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong quản lý đô thị

Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an phát biểu

Ngày 15-10, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án của Chính phủ do Thiếu tướng Tráng A Tủa, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an làm Trưởng đoàn đến khảo sát, đánh giá thực trạng mô hình bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội trong quản lý đô thị trên địa bàn TPHCM.

Đoàn đã có buổi làm việc tại Công an TPHCM và đi khảo sát thực tế một số mô hình tại quận 4, quận 7.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề có liên quan trong thực hiện Đề án của Chính phủ về “Nghiên cứu mô hình bảo đảm ANTT, an toàn xã hội trong quản lý đô thị” ở TPHCM thời gian qua. Đồng thời định hướng một số giải pháp góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong nhân rộng và nâng cao hiệu quả các mô hình.

Thời gian qua, Công an TPHCM chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình địa bàn, đối tượng; triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống tội phạm; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hiện Công an TPHCM đang quản lý, duy trì hoạt động của 19 mô hình, nổi bật là một số mô hình phát huy hiệu quả như: camera giám sát tình hình ANTT; mô hình hỗ trợ nhân dân tiếp cận các tiện ích của công nghệ 4.0 thực hiện dịch vụ công và tố giác tội phạm; mô hình nhóm hộ tự quản về ANTT; mô hình chốt nhân dân tự quản về ANTT...

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Tráng A Tủa đánh giá cao một số kết quả triển khai thực hiện Đề án của Chính phủ về “Nghiên cứu mô hình bảo đảm ANTT, an toàn xã hội trong quản lý đô thị” ở TPHCM thời gian qua.

Thiếu tướng Tráng A Tủa đề nghị Công an TPHCM và các cơ quan chức năng ở thành phố tiếp tục duy trì kết quả đạt được; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của việc nghiên cứu mô hình bảo đảm ANTT, an toàn xã hội trong quản lý đô thị trên địa bàn.

CHÍ THẠCH