TPHCM: Phát hiện các vụ vận chuyển, giết mổ gia cầm, gia súc bị nhiễm bệnh

Ngày 8-4, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 5 (thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM) phát hiện một vụ vận chuyển hàng trăm kg gà chết đang phân hủy, bốc mùi hôi để đưa đi tiêu thụ.

Theo đó, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 5 phối hợp lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe bán tải mang biển kiểm soát 61C-352.05, do tài xế Nguyễn Hoàng Lâm (29 tuổi) điều khiển. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở khoảng 277kg gà trắng đã chết, đang trong quá trình phân hủy.

Ghi nhận tại hiện trường, thùng xe chứa nhiều bao tải màu trắng được buộc kín, bên ngoài ghi “53kg”, xếp chồng trên thùng xe. Ban đầu, tài xế khai số hàng là cá trê, tuy nhiên qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xác định toàn bộ là gà chết, bốc mùi hôi nồng nặc, có dấu hiệu để lâu ngày. Một số bao tải xuất hiện tình trạng rỉ nước, bề mặt lấm lem, cho thấy quá trình phân hủy diễn ra mạnh.

Gà chết được đun nóng trước khi đem tiêu hủy

Làm việc với tổ công tác, tài xế Lâm khai nhận số gà trên được thu gom từ các trại chăn nuôi trên địa bàn phường Long Nguyên (TPHCM) và đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.

Xe chở nhiều bao tải màu trắng, bên trong chứa gà chết

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi vận chuyển động vật chết, sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh. Theo quy định, với hành vi này, tài xế có thể bị xử phạt từ 8–12 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số gà vi phạm.

* Trước đó, ngày 7-4, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 2 (thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM) phối hợp Công an phường Tân Thới Hiệp (TPHCM) bất ngờ kiểm tra 2 điểm giết mổ heo không phép nằm sâu trong hẻm trên đường Hương lộ 80 (phường Tân Thới Hiệp), phát hiện hàng loạt vi phạm về thú y và an toàn thực phẩm.

Theo ghi nhận, cả 2 cơ sở này đều hoạt động lén lút trong khu dân cư đông đúc, lối vào nhỏ hẹp, gây khó khăn cho công tác tiếp cận và kiểm tra. Thời điểm lực lượng chức năng ập vào, hoạt động giết mổ vẫn đang diễn ra.

Lực lượng chức năng ghi nhận nhiều con heo được tập kết tại một điểm lò mổ ở phường Tân Thới Hiệp

Tại các lò mổ, nhiều con heo được tập kết, một số đang bị giết mổ. Toàn bộ số heo này đều chưa được kiểm dịch theo quy định.

Theo Công an phường Tân Thới Hiệp, điều kiện giết mổ tại các cơ sở này được đánh giá không đảm bảo vệ sinh. Chuồng trại dựng tạm bợ bằng tôn cũ, nền ẩm thấp, nước thải đọng và bốc mùi hôi. Heo bị nhốt chen chúc trong không gian chật hẹp, không có khu vực cách ly hay theo dõi tình trạng sức khỏe.

Quy trình giết mổ diễn ra ngay trong khu vực nuôi nhốt, thực hiện chủ yếu bằng thủ công, không có trang bị bảo hộ cần thiết. Thịt sau khi giết mổ được sơ chế trong điều kiện sơ sài, đặt trực tiếp trên bề mặt kim loại, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi sinh và côn trùng.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý các điểm giết mổ heo chưa được cấp phép hoạt động

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ các cơ sở trên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc đàn heo cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch. 2 điểm giết mổ này cũng chưa được cấp phép hoạt động theo quy định.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý, đồng thời tiêu hủy số sản phẩm không đảm bảo vệ sinh. Số heo còn sống được đưa đi kiểm tra, theo dõi dịch bệnh trước khi có phương án xử lý tiếp theo.

ĐỨC TRUNG