Chủ tịch UBND TPHCM: Khẩn trương gỡ vướng cấp sổ đỏ cho doanh nghiệp thuê đất khu chế xuất

Tại Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Nhật Bản năm 2025 diễn ra ngày 12-12, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở, ngành giải quyết dứt điểm trong tháng 12 tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp thuê đất tại Khu chế xuất Linh Trung 2 và Khu công nghiệp Hiệp Phước – dù doanh nghiệp đã nộp đầy đủ tiền thuê đất.

﻿Đồng chí Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, bắt tay trao đổi với đại diện doanh nghiệp Nhật Bản bên lề hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp Nhật Bản là hoạt động đối thoại thường niên, năm nay bước sang năm thứ 24, nhằm tháo gỡ vướng mắc và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư, kinh doanh tại TPHCM.

Theo ông Nakagawa Motohisa, Phó Chủ tịch JCCH, vấn đề này gây khó khăn lớn cho các doanh nghiệp Nhật Bản khi triển khai dự án, mở rộng sản xuất và thực hiện các giao dịch tài chính. JCCH đã tổng hợp 99 câu hỏi, kiến nghị của doanh nghiệp thành viên, tập trung vào 4 nhóm vấn đề: thuế, hải quan, pháp luật – lao động và môi trường – đời sống.

Tuy vậy, theo ông Nakagawa Motohisa một số vấn đề vẫn phải trao đổi trực tiếp tại hội nghị, trong đó đáng chú ý là vướng mắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại KCX Linh Trung 2 và Khu công nghiệp Hiệp Phước. JCCH cho biết nhiều doanh nghiệp đã nộp đủ tiền thuê đất nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận, ảnh hưởng đến việc triển khai dự án, mở rộng sản xuất và thực hiện các giao dịch tài chính, tác động đến tính ổn định và minh bạch của môi trường đầu tư.

Ông Nakagawa Motohisa, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại TPHCM (JCCH), trình bày các kiến nghị của doanh nghiệp Nhật Bản. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Giải trình tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM Nguyễn Thái Sinh cho biết tại KCX Linh Trung 2 đã có ba lần điều chỉnh quy hoạch chi tiết, theo hướng giảm tỷ lệ cây xanh, giảm hạ tầng và tăng tỷ lệ đất công nghiệp. Do đó, cơ quan chức năng phải tính toán lại giá trị đất và nghĩa vụ tài chính.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, hướng xử lý hiện nay là cấp giấy chứng nhận đối với các khu đất không thuộc phạm vi điều chỉnh quy hoạch; riêng các khu đất nằm trong diện điều chỉnh, cơ quan chức năng phải hoàn tất kết luận thanh tra trước khi thực hiện cấp giấy. Sở sẽ phối hợp Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM (Hepza) và các đơn vị liên quan rà soát vị trí, xác định giá đất, dự kiến hoàn thành trong quý I-2026.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, và đồng chí Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì và chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp Nhật Bản tại Hội nghị Bàn tròn Doanh nghiệp Nhật Bản năm 2025. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã trực tiếp truy vấn Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Hepza và được xác nhận rằng việc điều chỉnh quy hoạch đã hoàn tất, đáp ứng quy chuẩn chung. Vướng mắc còn lại là xác định rõ đối tượng phải nộp nghĩa vụ tài chính bổ sung cho Nhà nước.

Phó Trưởng ban Hepza Trần Việt Hà cho biết, khó khăn phát sinh từ việc Công ty Phú Nhuận là đơn vị được Nhà nước giao đất nhưng lại cho Công ty Linh Trung thuê lại để đầu tư hạ tầng, trong khi chính Công ty Linh Trung là đơn vị thực hiện điều chỉnh quy hoạch. Điều này khiến quá trình xác định nghĩa vụ tài chính trở nên phức tạp, kéo dài.

Từ kinh nghiệm xử lý tại Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được kết luận Công ty Phú Nhuận phải chịu trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Môi trường làm việc ngay với doanh nghiệp để khép lại nghĩa vụ tài chính ngay trong tháng 12. Sau đó, Công ty Phú Nhuận sẽ tiếp tục làm việc với các doanh nghiệp thuê đất thứ cấp.

“Không thể để nhà đầu tư thuê đất sản xuất, kinh doanh phải chịu thiệt”, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Đại diện Thuế TPHCM trao đổi, giải đáp kiến nghị doanh nghiệp tại hội nghị. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Liên quan lĩnh vực thuế, ông Onose Takahisa, Trưởng ban Thuế và Hải quan JCCH, nêu hai kiến nghị về thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện và hoàn thuế. Phó Trưởng Thuế TPHCM Giang Văn Hiển cho biết, hồ sơ chấm dứt mã số thuế văn phòng đại diện sẽ được giải quyết trong 3 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ; trường hợp cần bổ sung, cơ quan thuế sẽ phản hồi ngay bằng văn bản.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đánh giá cao tinh thần chủ động của Thuế TPHCM và đề nghị tiếp tục phát huy để kịp thời tháo gỡ các kiến nghị của doanh nghiệp.

Không phải lời hứa suông! Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, qua các ý kiến trao đổi, lãnh đạo thành phố đã nhìn rõ những hạn chế trong phục vụ doanh nghiệp, từ đó xác định các giải pháp cải thiện để thúc đẩy môi trường đầu tư, đặc biệt đối với doanh nghiệp FDI, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản. ﻿Đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, phát biểu tổng kết Hội nghị Bàn tròn Doanh nghiệp Nhật Bản năm 2025. Ảnh: HOÀNG HÙNG Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá cao tinh thần cầu thị của các sở, ngành khi thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, trả lời đúng trọng tâm và đề xuất hướng xử lý cụ thể. Đồng chí yêu cầu ITPC sớm hoàn thiện kết luận hội nghị, phân rõ trách nhiệm từng đơn vị, thường xuyên theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện. “Những gì đã hứa mà không làm hoặc làm chậm, lãnh đạo TP sẽ xử lý. Đây không phải là lời hứa suông”, Chủ tịch Nguyễn Văn Được khẳng định.

MAI HOA