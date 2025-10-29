TPHCM: Số lượng tàu cá được cấp giấy phép khai thác tăng lên 4.248 tàu

Ngày 29-10, theo báo cáo của UBND TPHCM về kết quả thực hiện chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), số lượng tàu cá được cấp giấy phép khai thác tăng lên 4.248 tàu cá (chiếm tỷ lệ 90,2%), tăng 19,3% so với đầu năm 2025 chỉ có 3.336 tàu cá được cấp giấy phép khai thác (chiếm tỷ lệ 70,8%).

Tàu cá ngư dân TPHCM vươn khơi

Sau khi sáp nhập, UBND TPHCM đã khẩn trương kiện toàn Ban chỉ đạo IUU, đồng thời đã ban hành 7 văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn TP. UBND TPHCM đã chỉ đạo các cấp chính quyền, các ngành phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để tăng tỷ lệ tàu được cấp giấy phép khai thác thủy sản.

Hiện còn 461 tàu cá chưa có giấy phép khai thác hợp lệ (chiếm tỷ lệ 9,79%), UBND TPHCM chỉ đạo Sở NN-MT phân nhóm để hoàn thành việc cấp phép đối với số tàu cá đủ điều kiện, số còn lại không thể cấp phép sẽ khóa chặt, giao địa phương, biên phòng, cảng cá quản lý chặt không cho đi biển hoạt động.

Về đăng ký tàu cá, UBND TPHCM chỉ đạo Sở NN-MT chủ trì, phối hợp cùng Công an, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố và các xã, phường, đặc khu làm việc với từng chủ tàu có tàu cá mục nát, hư hỏng không thể hoạt động khai thác thủy sản, tàu bị chìm, tàu bị cháy, tàu cá bán ra ngoài tỉnh khác…

Tàu cá mục nát bị tháo dỡ.

Từ đầu năm 2025 đến nay, TPHCM đã rà soát làm sạch dữ liệu đội tàu, xóa đăng ký 712 tàu cá trong danh sách đăng ký tàu cá quốc gia đúng theo quy định của Luật Thủy sản và hướng dẫn của Bộ NN-MT. Đến nay, tổng số tàu cá của TPHCM là 4.709 chiếc đã đăng ký, cập nhật 100% tàu cá trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase).

THÀNH HUY