Đắk Lắk: Các phòng xét nghiệm sầu riêng đã hoạt động trở lại

Chiều 27-10, ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk xác nhận, các phòng xét nghiệm được chỉ định kiểm nghiệm dư lượng hóa chất (Cd, vàng O...) cho sản phẩm sầu riêng xuất khẩu đã hoạt động trở lại.

“Tỉnh Đắk Lắk đang vào cuối vụ thu hoạch sầu riêng. Dự kiến còn khoảng 40.000-50.000 tấn sầu riêng chưa thu hoạch tại các khu vực Krông Năng, Krông Búk, Ea Hleo… Nếu các phòng xét nghiệm không hoạt động kịp thời để khiểm nghiệm sản phẩm thì sầu riêng không đủ điều kiện để xuất khẩu, ảnh hưởng lớn đến ngành hàng”, ông Lê Anh Trung thông tin.

Gần 2.000 container sầu riêng bị ùn ứ vì chưa được kiểm nghiệm

Trước đó, từ ngày 11-10 đến nay, các phòng xét nghiệm được chỉ định kiểm nghiệm dư lượng hóa chất (Cd, vàng O...) cho sản phẩm sầu riêng xuất khẩu đồng loạt tạm ngừng hoạt động lý do bảo trì, nâng cấp hệ thống. Việc tạm ngừng hoạt động của các phòng xét nghiệm khiến doanh nghiệp không thể hoàn tất thủ tục kiểm nghiệm, cấp chứng nhận lô hàng xuất khẩu theo quy định. Do đó, gần 2.000 container sầu riêng bị ùn ứ tại các kho nhà máy, trên đường vận chuyển và tại khu vực cửa khẩu xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp buộc phải tạm ngưng thu mua, khiến giá sầu riêng trên thị trường giảm mạnh, nhiều hộ nông dân không dám cắt vườn, hàng ngàn tấn sầu riêng có nguy cơ chín rụng, hư hỏng tại vườn.

Trước tình trạng trên, Hiệp Hội sầu riêng Đắk Lắk đã gửi công văn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN-MT, UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo khẩn các phòng xét nghiệm được công nhận sớm khôi phục hoạt động xét nghiệm phục vụ xuất khẩu sầu riêng, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ khu vực Tây Nguyên – Đắk Lắk trong giai đoạn cuối vụ.

Tin liên quan Đắk Lắk: Hàng ngàn tấn sầu riêng nguy cơ hư hỏng

MAI CƯỜNG