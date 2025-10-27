Đồng Nai hướng tới thủ phủ nông nghiệp công nghệ cao

Tỉnh Đồng Nai hiện có 490 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên của 323 chủ thể và đã hình thành nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tỉnh phấn đấu đến 2030, mỗi xã, phường có ít nhất 1 trung tâm hoặc điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, gắn với du lịch của địa phương.

Gian hàng trưng bày sản phẩm cà phê, một trong những sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh Đồng Nai

Những mô hình tiêu biểu

Triển lãm Thành tựu nông nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2025 diễn ra từ ngày 24 đến 27-10 tại Công viên Quảng trường tỉnh đã thu hút hơn 300 gian hàng trong và ngoài tỉnh tham dự. Riêng tỉnh Đồng Nai có 43 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 chất lượng cao, có nhiều tiềm năng phát triển và sản xuất hàng loạt đã được tôn vinh.

Với khoảng 1.000 ha trồng xen canh điều, tiêu, cà phê và cây ăn trái, HTX nông nghiệp điều hữu cơ trảng cỏ Bù Lạch (xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai) do bà Thị Khưi (người đồng bào M’nông) làm giám đốc là một trong những mô hình nông nghiệp sản xuất hữu cơ tiêu biểu. Nhờ vùng nguyên liệu sạch nên những năm qua HTX được 4 đối tác ở châu Âu ký kết bao tiêu sản phẩm. Riêng vụ điều năm 2025, HTX xuất khẩu được 1.500 tấn điều thô với giá 45 ngàn đồng/kg, cao hơn nhiều so với bán ở thị trường trong nước.

Hạt điều trở thành đặc sản của Đồng Nai sau khi sáp nhập Bình Phước

Còn ông Trương Văn Mỹ, Giám đốc HTX Dịch vụ - Nông nghiệp ca cao Suối Cát cho biết, HTX có 67 thành viên tham gia trồng ca cao trên diện tích 72,5ha. Khi tham gia chuỗi liên kết, người nông dân được hỗ trợ về vật tư, phân bón và hệ thống tưới tiết kiệm, canh tác theo chuẩn GlobalGAP.

Ông Mỹ nỗ lực xây dựng cánh đồng mẫu lớn ca cao, vận động nông dân cùng tham gia sản xuất theo chuỗi liên kết bền vững. Nhờ đó, sản phẩm ca cao Đồng Nai không chỉ có đầu ra ổn định mà còn vươn tầm quốc tế, được xếp vào tốp 10 thương hiệu xuất sắc châu Á, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp địa phương theo hướng hiện đại và hiệu quả.

Nhiều mô hình trồng cacao hiệu quả ở Đồng Nai

Cùng với việc phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, tỉnh cũng quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung có hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi, điện cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân. Hệ thống logistics trên địa bàn ngày càng phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại của tỉnh nói chung và lĩnh vực nông nghiệp nói riêng.

Nhiều sản phẩm đứng đầu cả nước

Theo đánh giá, kết quả tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh Đồng Nai ước đạt 3,8%/năm, mức tăng hằng năm cao hơn bình quân chung cả nước và đứng đầu so với các tỉnh khu vực Đông Nam bộ. Với việc ứng dụng đồng bộ tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững đã góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, thu nhập của người dân nông thôn, giá trị sản phẩm thu hoạch trên một ha trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 160 triệu đồng/ha/năm, gấp 1,3 lần so năm 2020.

Bưởi vẫn là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của Đồng Nai

Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng các ngành hàng, sản phẩm có giá trị kinh tế cao. Một số mặt hàng trái cây có quy mô, năng suất thuộc nhóm đầu cả nước, như: chuối 16 ngàn ha, xoài 11,5 ngàn ha, bưởi hơn 10 ngàn ha, sầu riêng gần 12,7 ngàn ha, heo hơn 2 triệu con, gà hơn 21 triệu con, trong đó diện tích, sản lượng chuối, bưởi đứng đầu cả nước.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng, trong mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp bền vững, hoàn thiện sản phẩm nông nghiệp thông qua chương trình OCOP và kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, cơ hội đầu tư là một giải pháp quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp, nông dân phát triển sản phẩm nông nghiệp tỉnh nhà.

Lãnh đạo UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của các chủ thể OCOP, với tinh thần sáng tạo, chuyển mạnh sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Trên cơ sở đó, các chủ thể tiếp tục nâng cấp để sản phẩm dần chiếm lĩnh thị trường không chỉ trong nước mà vươn ra tầm quốc tế với mục tiêu đưa nông sản Đồng Nai lên tầm cao mới.

Nhiều nông dân sản xuất giỏi được vinh danh

Dịp này, Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức tôn vinh 32 nông dân tiêu biểu năm 2025, đại diện cho hàng trăm ngàn hội viên nông dân trên địa bàn. Đây là những nông dân, hội viên tiêu biểu và những chủ thể sản phẩm nông nghiệp xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

PHÚ NGÂN - HOÀNG BẮC