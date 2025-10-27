Cuộc thi Khởi nghiệp xanh vinh danh những dự án xuất sắc

Chiều 27-10, Ban tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp xanh lần thứ 11 năm 2025 đã tìm ra những dự án xuất sắc nhất trong 36 dự án tranh tài tại vòng chung kết để vinh danh.

Hai dự án đạt giải Nhất bảng A và B

Cuộc thi Khởi nghiệp xanh do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao (HVNCLC) cùng Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) phối hợp tổ chức.

Cuộc thi được khởi động từ tháng 4 - 2025. Từ 220 ý tưởng và dự án gửi về, Ban tổ chức đã lựa chọn 118 dự án vào vòng bán kết, sau đó tiếp tục sàng lọc qua 3 vòng thi khu vực Bắc – Trung – Nam để chọn ra 36 ý tưởng, dự án tiêu biểu đến từ 16 tỉnh, thành trên cả nước để tham dự vòng chung kết.

Sau hai ngày tranh tài (ngày 26 và 27-10-2025) tại vòng chung kết được tổ chức ở TPHCM, Ban tổ chức đã tìm ra các dự án xuất sắc của hai bảng A và B.

Tại bảng A (dành cho các dự án khởi nghiệp mới, có sản phẩm mẫu hoặc đã ra thị trường dưới 1 năm), giải Nhất trị giá 60 triệu đồng (15 triệu tiền mặt, 45 triệu hỗ trợ quy đổi như huấn luyện, truyền thông...) thuộc về dự án Green Vines - Phát triển xơ dừa thô từ Bình Định kết hợp phế phụ phẩm nông nghiệp làm viên nén xơ dừa ươm cây và giá thể trồng cây tại Đà Lạt (Lâm Đồng).

Tại bảng B (dành cho tổ chức, doanh nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm, có sản phẩm/dịch vụ thương mại hóa), giải Nhất trị giá 150 triệu đồng (50 triệu đồng tiền mặt và 100 triệu hỗ trợ quy đổi) thuộc về dự án Bittersweet Chocolatier, thương hiệu socola thủ công ở Phú Quốc (An Giang).

Bên cạnh các giải thưởng chính, cuộc thi còn có một hạng mục đặc biệt “Sáng kiến xanh - Kinh tế xanh” trao cho các dự án có sáng kiến bền vững, tác động môi trường, xã hội tích cực. Giải Nhất trị giá 30 triệu đồng thuộc về sáng kiến Netgins - Gừng sưởi ấm, sinh kế xanh (TPHCM).

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải thưởng mới “Chân trời - Nông nghiệp mới”, dành cho doanh nghiệp có sản phẩm đạt chuẩn xuất khẩu, tiềm năng vươn ra thị trường quốc tế. Có 6 dự án từ vòng chung kết đã đạt giải thưởng này với trị giá giải thưởng 200 triệu đồng/giải (trong đó 100 triệu đồng mua sản phẩm xuất khẩu, 100 triệu đồng quy đổi).

Tổng giải thưởng của cuộc thi năm nay lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Nhận xét về các dự án tham dự vòng chung kết năm nay, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, thành viên Ban giám khảo khẳng định: Các dự án năm nay thể hiện sự trưởng thành vượt bậc so với những mùa trước. Thông tin dự án được trình bày rõ ràng, đầy đủ hơn, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng và hiểu biết sâu về sản phẩm, thị trường, năng lực nội tại.

"Các bạn là minh chứng cho một thế hệ doanh nghiệp mới kiên định, trách nhiệm và giàu khát vọng xanh. Khởi nghiệp xanh không chỉ là làm kinh doanh mà là làm vì sức khỏe của con người và vì tương lai bền vững của Việt Nam", chuyên gia chia sẻ.

THANH DUNG