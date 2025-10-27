Phường Vũng Tàu sẽ có biểu tượng Cá Ông cao 8m

Ngày 27-10, ông Đoàn Hải Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu (TPHCM) cho biết, hạng mục công trình biểu tượng Cá Ông tại khu vực cột cờ Bãi Sau (phường Vũng Tàu) đang được gấp rút thi công.

Đây là gói thầu số 17 trong tổng thể “Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân” (tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng).

Theo đó, đơn vị thi công công trình đang thực hiện tháo dỡ bệ, móng cột cờ ở khu vực cột cờ Bãi Sau để giải phóng mặt bằng, bắt đầu thi công công trình biểu tượng Cá Ông.

Khu vực cột cờ Bãi Sau đang được tháo dỡ để thi công biểu tượng Cá Ông. Ảnh: QUANG VŨ

Theo đó, khu vực sân cột cờ cũ sẽ được thay bằng biểu tượng Cá Ông. Tổng mức đầu tư cho công trình này là gần 55 tỷ đồng. Riêng biểu tượng Cá Ông được làm mới, đúc đồng đỏ dày 20mm liên kết bộ khung inox, cao khoảng 8m. Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình là 100 năm.

Được biết, Cá Ông (hay còn gọi là cá voi), biểu tượng cho vị thần hộ mệnh trên biển, che chở cho ngư dân vượt qua bão tố, mang lại bình an và may mắn. Cá Ông được tôn kính như vị thần của biển cả, với niềm tin giúp ngư dân khi gặp nạn và dẫn đường cho tàu thuyền bị lạc. Sự xuất hiện của Cá Ông được xem là điềm lành, mang lại may mắn, mùa màng bội thu và sự bình yên cho các chuyến ra khơi.

Biểu tượng Cá Ông cao 8m được đúc bằng đồng đỏ. Ảnh phối cảnh

Do đó, khi thực hiện dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân với quy mô khoảng 20ha, mô hình Cá Ông trở thành một biểu tượng không thể thiếu trong tổng thể dự án. “Chúng tôi đang gấp rút triển khai công trình mô hình Cá Ông. Dự kiến đến ngày 30-12 sẽ hoàn thành, tạo nên một tổng thể hoàn chỉnh cho Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân”, ông Linh cho biết.

QUANG VŨ