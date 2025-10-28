Hướng dẫn tra cứu thông tin nợ thuế

Thời gian gần đây, nhiều người khi đi nước ngoài bất ngờ trước thông tin bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Để tránh rơi vào tình huống trên, người dân có thể thực hiện các bước kiểm tra thông tin thuế của mình. Bên cạnh đó, ngành thuế cũng khuyến cáo người dân cảnh giác với thông tin giả mạo cơ quan thuế.

Cách tra cứu thông tin

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 49/2025/NĐ-CP của Chính phủ thì các trường hợp sau có thể bị tạm hoãn xuất cảnh:​ cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp trên 120 ngày; người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nợ thuế từ 500 triệu đồng trở lên và quá hạn nộp trên 120 ngày; cá nhân là đại diện pháp luật của doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký và còn nợ thuế quá hạn; người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài trước khi rời Việt Nam có nghĩa vụ thuế chưa hoàn thành.

Người dân có thể tra cứu thông tin nợ thuế theo các cách sau:

Tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế - Bộ Tài chính: Bước 1: Truy cập trang web https://www.gdt.gov.vn; Bước 2: Vào mục “Dịch vụ công”, chọn “Công khai thông tin người nộp thuế”, sau đó chọn “Người nộp thuế có thông báo về xuất cảnh”. Nhập mã số thuế cá nhân và nhấn “Tra cứu” để xem thông tin về tình trạng nợ thuế và khả năng bị tạm hoãn xuất cảnh.

Sử dụng ứng dụng eTax Mobile: Tải và cài đặt ứng dụng eTax Mobile trên thiết bị di động; Đăng nhập bằng mã số thuế và mật khẩu; Kiểm tra mục “Nghĩa vụ thuế” để xem chi tiết về các khoản thuế còn nợ.

Liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý: Đến chi cục thuế nơi người dân đăng ký kinh doanh hoặc cư trú; Cung cấp mã số thuế để nhận hỗ trợ tra cứu từ cán bộ thuế.

Trường hợp người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cơ quan quản lý thuế ban hành ngay thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thực hiện việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của cơ quan quản lý thuế.

Nhiều hành vi giả mạo cơ quan thuế

Thời gian gần đây, nhiều hộ kinh doanh tại TPHCM phản ánh bị gửi giấy mời và văn bản giả mạo cơ quan thuế (ảnh), với nội dung mời làm thủ tục giảm thuế giá trị gia tăng hoặc hoàn thuế thu nhập cá nhân.

Theo Thuế TPHCM, các giấy mời giả thường có nhiều dấu hiệu nhận biết rõ ràng như: sai chính tả, trình bày cẩu thả, không có số hiệu văn bản hoặc ghi sai tên cơ quan. Đặc biệt, nhiều văn bản giả trích dẫn Nghị quyết số 180/2025/QH15, đây là văn bản không liên quan đến chính sách thuế. Ngoài ra, các văn bản này còn sử dụng tên “Cục Thuế TPHCM” trong khi tên gọi hiện nay là “Thuế TPHCM”.

Cơ quan thuế khẳng định mọi thông báo chính thức của ngành thuế đều được gửi qua Cổng thông tin điện tử hoặc đường bưu điện có xác nhận. Cơ quan thuế khuyến cáo, khi nhận được giấy mời, tin nhắn hay cuộc gọi đáng ngờ, người dân nên kiểm tra lại thông tin tại website chính thức của Thuế TPHCM hoặc liên hệ trực tiếp công chức thuế phụ trách địa bàn. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã số thuế hay giấy tờ tùy thân cho các đối tượng không rõ danh tính.

NGỌC MINH