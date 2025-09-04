TPHCM tăng cường xử lý sự cố hạ tầng kỹ thuật trong mùa mưa bão

Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật chủ động phối hợp xử lý sự cố, nhất là trong điều kiện triều cường, mưa bão và thời tiết cực đoan.

Xử lý nhanh cây xanh ngã đổ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, các sự cố thuộc các lĩnh vực công viên cây xanh, thoát nước, chiếu sáng đô thị và cấp nước đều phải thực hiện báo cáo nhanh ngay khi xảy ra.

Cụ thể, cây xanh ngã đổ; sự cố ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏe, tài sản người dân; tình huống gây mất an ninh trật tự. Hệ thống thoát nước sụt lún, hư hỏng hố ga, mất nắp cống gây nguy hiểm; tình hình ngập nước do mưa, triều. Hệ thống cấp nước bị sự cố tạm ngừng hoặc ngừng cấp nước theo quy định; vỡ ống, rò rỉ gây thất thoát; nước sông nhiễm mặn vượt ngưỡng; sự cố tràn dầu. Hệ thống chiếu sáng đô thị như chạm chập điện, ngã đổ trụ đèn, đứt dây điện gây tai nạn.

Ngay khi xảy ra sự cố, thủ trưởng đơn vị hoặc người được phân công phải thông báo cho lãnh đạo Sở Xây dựng (thông qua Phó Giám đốc phụ trách lĩnh vực và Phòng Hạ tầng Kỹ thuật) bằng điện thoại, tin nhắn hoặc các ứng dụng liên lạc chính thức. Báo cáo cần nêu rõ loại sự cố, thời gian, địa điểm, thiệt hại và phương án xử lý.

Ngoài báo cáo nhanh, các đơn vị phải cập nhật diễn biến liên tục cho đến khi sự cố được khắc phục và gửi báo cáo tổng hợp bằng văn bản trong vòng 24 giờ sau khi kết thúc sự cố. Nội dung báo cáo phải thể hiện rõ nguyên nhân, biện pháp xử lý, mức độ thiệt hại và đề xuất kiến nghị.

Sở Xây dựng nhấn mạnh, thủ trưởng các đơn vị và doanh nghiệp liên quan phải chịu trách nhiệm toàn diện về việc cập nhật, báo cáo kịp thời; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, người dân để xây dựng kênh tiếp nhận, phản hồi thông tin hiệu quả.

Quy định này cũng được thực hiện thống nhất với Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin theo Quyết định số 4874/QĐ-UBND ngày 26-10-2023 của UBND TPHCM.

QUỐC HÙNG