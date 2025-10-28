TPHCM tập huấn nghiệp vụ chính sách người có công với cách mạng năm 2025

Ngày 28-10, Sở Nội vụ TPHCM tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn thành phố năm 2025

Quang cảnh buổi tập huấn

Tham dự có hơn 330 đại biểu là lãnh đạo, công chức phụ trách công tác người có công thuộc phòng Văn hóa - Xã hội của 168 xã, phường, đơn vị hành chính đặc thù, cùng đại diện các phòng chuyên môn trực thuộc Sở Nội vụ.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Văn Tuyên phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Văn Tuyên cho biết, lớp tập huấn nhằm chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, nâng cao năng lực thực thi chính sách cho đội ngũ công chức cấp xã – lực lượng trực tiếp tiếp nhận và giải quyết chế độ, chính sách tại cơ sở.

Trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, khối lượng công việc ngày càng lớn, trách nhiệm ngày càng cao, yêu cầu đội ngũ cán bộ phải không ngừng cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng thực tiễn để phục vụ người dân hiệu quả, chính xác, đúng quy định.

Theo ông Phạm Văn Tuyên, việc thống nhất quy trình, cập nhật các quy định mới sẽ góp phần hạn chế sai sót trong quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ; đảm bảo quyền lợi chính đáng của người có công và thân nhân, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ trong nền hành chính lấy người dân làm trung tâm.

Các đại biểu dự buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, ông Đỗ Đăng Khoa, Trưởng phòng Chính sách – Cục Người có công (Bộ Nội vụ) đã phổ biến các nội dung cơ bản của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống thực tế cho cán bộ cấp cơ sở, đặc biệt là các địa phương mới thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Báo cáo viên Đỗ Đăng Khoa phổ biến các quy định về chính sách người có công

Nội dung tập huấn cũng đề cập đến quy trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, giải quyết chế độ cho các nhóm đối tượng đặc thù như: người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con đẻ của họ, thương binh, bệnh binh; hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí và chi trả trợ cấp ưu đãi theo đúng quy định.

Đặc biệt, cán bộ được giới thiệu các thủ tục hành chính mới, giải pháp chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất và tích hợp thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công. Những nội dung này nhằm rút ngắn thời gian giải quyết, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, góp phần lan tỏa tinh thần “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng.

Cán bộ chính sách trao đổi, đặt câu hỏi tại buổi tập huấn

THU HOÀI