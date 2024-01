TPHCM tập trung chăm lo tết chu đáo cho người dân, gia đình chính sách

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM. Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND TPHCM Cao Thanh Bình điều hành chương trình.

Không để tăng giá đột biến

Tại chương trình, ông Trần Ngọc Phát, cử tri ở chợ Rạch Ông (quận 8) đặt vấn đề cận Tết Nguyên đán, các hệ thống phân phối bị quá tải do nhu cầu mua sắm tăng cao, Sở Công thương có giải pháp gì để đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân không gặp khó khăn. Cử tri cũng đề nghị thông tin cụ thể về tình hình công tác chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán, các chương trình bình ổn giá.

Trao đổi với cử tri, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, chương trình bình ổn thị trường năm nay doanh nghiệp tham gia trên cơ sở đồng thuận, đồng hành, góp phần ổn định giá cả, không để xảy ra khan hàng, thiếu hụt nguồn cung cục bộ gây sốt giá. Các doanh nghiệp dành hơn 22.000 tỷ đồng chuẩn bị hàng hóa phục vụ 2 tháng tết, trong đó hơn 8.500 tỷ đồng chuẩn bị hàng bình ổn thị trường.

Dự kiến, cận tết lượng hàng nhập về các chợ đầu mối tăng khoảng 80% so với ngày thường, lên đến 13.000 – 15.000 tấn/ngày. Các trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, hệ thống siêu thị… cũng đã ký kết hợp đồng thu mua với nhà cung cấp, chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ tết. Các đơn vị sẵn sàng phương án tăng lượng hàng từ 2 - 3 lần so với ngày thường, đồng thời có phương án kéo giãn thời gian hoạt động để đảm bảo nhu cầu tăng đột biến của người tiêu dùng.

Cũng liên quan công tác đảm bảo hàng hóa dịp tết, đại diện Cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết, từ giữa tháng 11-2023, Cục Quản lý thị trường đã triển khai kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó tập trung kiểm tra chặt chẽ các nhóm mặt hàng thiết yếu và có nguy cơ. Đặc biệt, đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường thường xuyên tập trung kiểm tra tại các khu vực địa bàn nổi cộm, các tuyến phố du lịch, trung tâm thương mại và các nhóm hàng hóa trọng điểm.

Về nội dung này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng, bảo đảm chất lượng, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người dân. Đồng thời, triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng, chương trình bình ổn, mở rộng mạng lưới phân phối hàng hóa đến khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, tăng khả năng tiếp cận hàng bình ổn cho các đối tượng khó khăn, thu nhập trung bình và thấp.

Bên cạnh đó cần tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, hàng hóa gian lận nguồn gốc xuất xứ, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng.

Đa dạng hình thức chăm lo

Trả lời cử tri về công tác chăm lo Tết Giáp Thìn 2024, Phó Giám đốc Sở LĐTB-XH Huỳnh Lê Như Trang cho biết, năm nay TPHCM tổ chức các hoạt động và kinh phí chăm lo với tổng kinh phí hơn 1.102 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách thành phố là 915 tỷ đồng, để chăm lo 625.442 trường hợp các diện chính sách có công, cán bộ hưu trí, diện người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đối tượng bảo trợ xã hội.

Với thông điệp “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Sở LĐTB-XH đã rà soát, đề xuất bổ sung các thêm các đối tượng được chăm lo Tết Nguyên đán 2024. Trong đó, tăng mới diện trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thật sự khó khăn; trẻ em có cha hoặc mẹ là đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội thật sự khó khăn.

Đồng thời, tăng mới diện người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng; người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiều của thành phố; người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên sống đơn thân, neo đơn…

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM chia sẻ thêm, dịp Tết Nguyên đán 2024, LĐLĐ TPHCM đã chỉ đạo các cấp công đoàn trực thuộc vận động các doanh nghiệp vận tải có chính sách tặng vé tàu, vé xe hoặc ưu đãi về giá vé xe cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên về quê đón tết. Bên cạnh đó, Công đoàn các Khu chế xuất - Công nghiệp TPHCM tổ chức chương trình “Chuyến tàu mùa xuân” lần 4, hỗ trợ 100% giá trị vé tàu đưa 500 hộ gia đình (2.007 người) đoàn viên công đoàn tiêu biểu, xuất sắc trong hoạt động doanh nghiệp và công đoàn.

Đối với công nhân không về quê, các cấp công đoàn TPHCM tổ chức nhiều chương trình, trong đó có chương trình gia đình công nhân, người lao động vui tết cùng thành phố. Với chương trình này, LĐLĐ tặng hơn 21.000 vé cho 21.000 hộ gia đình hộ công nhân (khoảng 65.000-75.000 người) vào chơi tất cả trò chơi và có bữa cơm gia đình tại Công viên văn hóa Đầm Sen.

Về công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công, người nghèo, trẻ em mồ côi và những người bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng ban Phong trào, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho biết, với tinh thần không để người nghèo, khó khăn nào không có điều kiện đón tết, từ tháng 11-2023, Ủy ban MTTQ đã rà soát để chăm lo. Trong đó, chăm lo hơn 15.000 người bị ảnh hưởng bởi làn sóng cắt giảm nhân sự của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, dành một phần để tặng quà đến người khó khăn ở các tỉnh thành khác. Dự kiến tổng kinh phí chăm lo tết năm nay khoảng hơn 220 tỷ đồng từ các nguồn quỹ và ủng hộ của các doanh nghiệp.

Ông Lê Trương Hiền Hoà, Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán 2024, thành phố sẽ tiếp tục có các hoạt động sự kiện lễ hội đầu năm để phục vụ người dân và du khách. Cụ thể, đường hoa Nguyễn Huệ và đường hoa tại các quận, huyện, TP Thủ Đức, đường mai Bình Lợi, quận 7, Hội Hoa Xuân Tao Đàn… Điểm mới của đường hoa Nguyễn Huệ năm nay, ngành du lịch triển khai nền tảng thực tế ảo để người dân, du khách trải nghiệm. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp du lịch cũng thiết kế các tuyến mới cho du khách, các nhà hàng khách sạn cũng khuyến mãi từ 5-50% cho du khách tham gia.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách chăm lo tết. Đồng thời, tổ chức các hoạt động gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà, chúc tết các diện phù hợp, hiệu quả, thiết thực và ý nghĩa. Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội cho người dân; chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần người lao động, nhất là người lao động không có điều kiện về quê đón tết với phương châm không để sót trường hợp nào không có điều kiện đón tết, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có tết yên vui, đầm ấm.

Điều hành chương trình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM Cao Thanh Bình đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo các đơn vị liên quan đảm bảo nguồn cung cấp các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá. Đồng thời, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Thực hiện kịp thời chính sách an sinh xã hội, có kế hoạch triển khai các hoạt động chăm lo tết, rà soát, đề xuất các diện được chăm lo đảm bảo công khai, minh bạch.

Cùng với đó, củng cố, nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch, đa dạng hóa các hình thức truyền thông, quảng bá, xúc tiến các sự kiện văn hóa, du lịch. Qua đó, giới thiệu, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia các hoạt động lễ hội tại TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán 2024, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa – lịch sử.