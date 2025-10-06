TPHCM: Thăm hỏi 2 gia đình có ngư dân mất tích trên biển Quảng Trị

Chiều 6-10, Đoàn công tác của UBND xã Long Hải, TPHCM do ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà 2 gia đình có ngư dân mất tích khi đi biển gồm: gia đình ngư dân Quách Hải Lâm (trú tại ấp Phước Tân) và gia đình ngư dân Đặng Xuân Đức (trú tại ấp Hải Hà 2).

Đoàn công tác của UBND xã Long Hải, TPHCM đến thăm hỏi, động viên gia đình ngư dân mất tích

Ngư dân Quách Hải Lâm là thuyền viên của cặp tàu cá BV-4670-TS và BV-0042-TS. Sáng 28-9, khi hai tàu cá trên đang trên hành trình từ biển vào Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị để trú bão thì bị chìm. Khi đó, trên 2 tàu có 11 thuyền viên, trong đó 9 thuyền viên đã được cứu hộ và chăm sóc y tế, hiện vẫn còn 2 ngư dân bị mất tích, trong đó có ông Lâm.

Còn ngư dân Đặng Xuân Đức là thuyền viên của cặp tàu cá BV- 92756-TS và BV-92754-TS cũng bị mất tích trên biển vào ngày 28-9. Khi cặp tàu cá trên đang neo đậu tại bờ Bắc, Tổ dân phố Xuân Lộc, phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị, thì bị gió lốc to, nước chảy xiết làm đứt dây neo, tàu trôi tự do dẫn đến gặp nạn. Khi gặp nạn, trên tàu có tổng cộng 13 thuyền viên, trong đó có 4 thuyền viên bơi được vào bờ, 9 thuyền viên còn lại mất tích.

Tại 2 gia đình đến thăm, ông Nguyễn Minh Tâm đã chia sẻ với các gia đình; đồng thời động viên các gia đình cố gắng bình tĩnh, kìm nén đau thương để ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

Dịp này, UBND xã Long Hải cũng hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng.

NGUYỄN TUYỀN