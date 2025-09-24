Báo Sài Gòn Giải Phóng và Tập đoàn GrowMax trao hơn nửa tỷ đồng học bổng tại Hà Tĩnh

Ngày 24-9, tại tỉnh Hà Tĩnh, Báo Sài Gòn Giải Phóng và Tập đoàn GrowMax (Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai) phối hợp Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao học bổng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và chịu thiệt hại bởi thiên tai.

Tham dự chương trình có Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải; Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt; Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Ngọc Anh; Chủ tịch Tập đoàn GrowMax Mai Văn Hoàng; đại diện chính quyền địa phương, ban giám hiệu các trường học cùng đông đảo học sinh và phụ huynh.

Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Ngọc Anh trao học bổng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và chịu thiệt hại bởi thiên tai tại Hà Tĩnh

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đến nhiều điểm để trao tặng học bổng.

Tại Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Sông Trí, đoàn trao 90 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng, hỗ trợ các em học sinh ở một số trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn phường Sông Trí và phường Hải Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải trao học bổng hỗ trợ các học sinh ở xã Đức Thọ

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Tập đoàn GrowMax Mai Văn Hoàng, cùng đại diện chính quyền địa phương trao học bổng cho các em học sinh ở phường Sông Trí

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải và Chủ tịch Tập đoàn GrowMax Mai Văn Hoàng trao học bổng hỗ trợ các học sinh Trường THPT Kỳ Anh

Tại Trường THPT Kỳ Anh, phường Sông Trí, đoàn trao 60 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng và trao tặng nguồn lực 60 triệu đồng cho nhà trường đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện dạy học.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải phát biểu tại buổi trao học bổng ở Trường THPT Kỳ Anh

Tại nhà văn hóa xã Đức Thọ, đoàn trao 150 suất học bổng cho học sinh 15 trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn xã Đức Thọ, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Tập đoàn GrowMax Mai Văn Hoàng, và các đại biểu trao học bổng hỗ trợ học sinh ở xã Đức Thọ

Tổng giá trị học bổng và hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường trong chương trình này là 510 triệu đồng.

Nguồn lực trên do Tập đoàn GrowMax tài trợ, thông qua sự kết nối của Báo Sài Gòn Giải Phóng, nhằm động viên tinh thần và tiếp thêm niềm tin, nghị lực để học sinh nghèo hiếu học vượt qua khó khăn.

Chủ tịch Tập đoàn GrowMax Mai Văn Hoàng và Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải trao học bổng hỗ trợ các học sinh ở xã Đức Thọ

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cho biết, khi hay tin về chương trình trao học bổng này, ông rất phấn khởi và đã trực tiếp đến dự.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cảm ơn Tập đoàn GrowMax và Báo Sài Gòn Giải Phóng đã chung tay hỗ trợ.

Nhắn nhủ đến các em học sinh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, tri thức chính là con đường căn bản để thoát nghèo, vươn lên làm giàu một cách bền vững và chính đáng. Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn từ nguồn động viên quý báu này, học sinh Hà Tĩnh sẽ thêm nghị lực, nỗ lực học tập, rèn luyện, trở thành công dân hữu ích cho xã hội.

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại buổi trao học bổng ở xã Đức Thọ

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các đơn vị tham gia chương trình học bổng.

Theo bà, những suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp học sinh có thêm niềm tin, tiếp tục chăm ngoan, rèn luyện tốt, học tập tốt, phấn đấu trở thành người con hiếu thảo, công dân có ích cho quê hương.

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt trao học bổng cho các em học sinh ở xã Đức Thọ

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Phan Văn Quang, Chủ tịch UBND phường Sông Trí, cho rằng, việc trao học bổng không chỉ giúp học sinh bớt khó khăn trước mắt mà còn thắp lên ngọn lửa hy vọng, thể hiện truyền thống “lá lành đùm lá rách” của dân tộc.

Đại diện học sinh, em Hồ Thị Ánh Tuyết (lớp 10A6, Trường THPT Kỳ Anh) xúc động: “Mỗi suất học bổng là tình yêu thương và niềm kỳ vọng để chúng em cố gắng hơn trong học tập, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Chúng em xin hứa sử dụng món quà này một cách thiết thực, đúng mục đích và sẽ học thật tốt để không phụ sự tin tưởng, tình cảm của các cô chú, thầy cô”.

Quang cảnh tại điểm trao học bổng ở n hà văn hóa xã Đức Thọ chiều 24-9

Ông Mai Văn Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn GrowMax, cho biết, GrowMax là tập đoàn ngành tôm khép kín toàn diện duy nhất tại Việt Nam từ sản xuất thức ăn tôm, sản xuất tôm giống chất lượng cao, sản xuất các chế phẩm sinh học, nuôi tôm công nghệ cao tại nhiều địa phương trên cả nước và cuối cùng là chế biến tôm xuất khẩu.

Nhiều năm qua, cùng với việc sản xuất, kinh doanh, tập đoàn còn đặc biệt quan tâm các hoạt động từ thiện xã hội, trong đó, phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức các chương trình học bổng cho học sinh nghèo ở các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

“Lần trao học bổng này là một món quà nhỏ, nhưng chúng tôi mong các em có thêm động lực để nuôi dưỡng ước mơ học tập. Trong thời gian tới, tập đoàn sẽ tiếp tục đồng hành với các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng”, ông Hoàng khẳng định.

Ông Mai Văn Hoàng, Chủ tịch Tập đoàn GrowMax phát biểu tại buổi trao học bổng ở Trường THPT Kỳ Anh

Thay mặt Báo Sài Gòn Giải Phóng, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Ngọc Anh cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải, lãnh đạo Sở GD-ĐT, các địa phương và nhà trường đã tạo điều kiện để chương trình trao học bổng diễn ra thuận lợi, thành công.

Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Ngọc Anh cũng bày tỏ sự trân trọng với sự đồng hành lâu dài của Tập đoàn GrowMax, đồng thời nhắn nhủ các em học sinh hãy nỗ lực vượt khó, rèn luyện và học tập thật tốt để xứng đáng với sự quan tâm của xã hội.

>>> Một số hình ảnh tại chương trình trao học bổng ở Hà Tĩnh:

DƯƠNG QUANG