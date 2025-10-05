Mùa trăng trọn vẹn với bệnh nhi, trẻ khó khăn

Dù không được sum vầy bên gia đình trong dịp Tết Trung thu nhưng hàng ngàn bệnh nhi vẫn tận hưởng không khí vui vầy ngay trong bệnh viện. Trong khi đó, nhiều trẻ em con công nhân có hoàn cảnh khó khăn cũng được đón Trung thu trong yêu thương.

Xoa dịu nỗi đau bệnh tật

Ngay từ cuối tháng 9, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) đã dựng một tiểu cảnh rực rỡ ngay tại sảnh chính với những hình ảnh đặc trưng của Tết Trung thu. Không gian đặc biệt này thu hút nguời bệnh, thân nhân, nhất là các bệnh nhi đến chụp hình kỷ niệm, xua bớt sự nặng nề và lo lắng thường ngày.

Tại khoa Nhi Tổng hợp, hành lang trở thành nơi cho khoảng 70 bệnh nhi tham gia hội thi trang trí đèn lồng. Theo ThS Hoàng Thị Bích Hạnh, Phó trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Tết Trung thu là tết của tình thân, đón trung thu trong bệnh viện lại càng đặc biệt hơn, hy vọng mang đến cho các bệnh nhi một mùa trăng trọn vẹn, giúp các em cảm nhận được sự yêu thương, ấm áp.

Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM, 15 gian hàng 0 đồng dịp Tết Trung thu đã mang đến hàng ngàn phần quà cho bệnh nhi đang điều trị nội trú. Bên cạnh đó là những tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm của chú Cuội và chị Hằng mang lại tiếng cười vô tư cho trẻ nhỏ. Nhiều bệnh nhi vừa xong ca chạy thận được cha mẹ đưa xuống sân vui chơi.

Cũng trong dịp này, Bệnh viện Nhi đồng 2 phối hợp Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an TPHCM) tổ chức chương trình “Em tập làm lính cứu hỏa” và tặng 100 phần quà cho các bệnh nhi. Các hoạt động vui Tết Trung thu cũng được chuẩn bị chu đáo và quy mô tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM. Có gần 2.000 bệnh nhi và phụ huynh tham gia chương trình vào chiều ngày 2-10 và nhận hàng ngàn phần quà từ các gian hàng 0 đồng, nhà hảo tâm, nhân viên y tế. Trong đợt này, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã trao 100 suất viện phí với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy cũng diễn ra các hoạt động vui đón trung thu cho 30 bệnh nhi tại khoa Ngoại Thần kinh và Hồi sức Phẫu thuật tim trẻ em. Tận tay trao tặng quà cho các bệnh nhi, TS-BSCK2 Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế bày tỏ sự xúc động khi nhìn ánh mắt háo hức của các bé.

Những phần quà nghĩa tình

Ngày 4-10, Tổ công tác quản lý địa bàn số 8 thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” năm 2025 dành cho 1.000 con của đoàn viên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình đã trao 120 phần quà của LĐLĐ TPHCM (mỗi phần gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà Trung thu) cho con đoàn viên, người lao động không may mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và 880 phần quà Trung thu tặng con em công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có những em mồ côi cha hoặc mẹ vì dịch Covid-19 (mỗi phần quà gồm 200.000 đồng cùng bánh kẹo, nước ngọt). Ngoài ra, các em thiếu nhi còn được vui chơi đêm hội trăng rằm và tham gia phá cỗ Trung thu với chú Cuội, chị Hằng, chú hề, các văn nghệ sĩ.

Trong khuôn khổ Lễ hội Trung thu năm 2025, tối 4-10, Hội đồng Đội TPHCM phối hợp Nhà Thiếu nhi TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật “Ánh trăng hòa bình” và trao quà cho các em thiếu nhi vượt khó học tốt. Lễ hội Trung thu năm 2025 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6-10 với nhiều hoạt động thiết thực như sân khấu kịch; workshop làm bánh Trung thu, trang trí lồng đèn; chương trình “Rước đèn vui trăng”; liên hoan vẽ tranh “Trung thu độc lập”...

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phước (TPHCM) tổ chức chương trình “Vui Tết Trung thu, gắn kết và sẻ chia”. Ban tổ chức đã trao 200 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, với kinh phí khoảng 50 triệu đồng.

UBND xã Hồ Tràm (TPHCM) phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức chương trình “Trung thu cho em”. Dịp này, ban tổ chức trao 352 phần quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) cho trẻ em nghèo, mồ côi, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn tại 23 ấp.

