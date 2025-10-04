Báo SGGP hỗ trợ các nạn nhân vụ chìm tàu cá ở cửa biển sông Gianh

Phóng viên Báo SGGP trao tiền bạn đọc hỗ trợ thân nhân các nạn nhân mất tích, tử vong trong vụ chìm 2 tàu cá mang số hiệu BV-92756-TS và BV-92754-TS

>>> Video Báo SGGP trao tiền hỗ trợ các nạn nhân vụ chìm 2 tàu cá ở cửa biển sông Gianh

Ngày 4-10, phóng viên Báo SGGP đến thăm hỏi, trao 18 triệu đồng mà bạn đọc hỗ trợ thân nhân 6 thuyền viên bị chết và mất tích trong vụ chìm 2 tàu cá xảy ra vào khuya 28-9 tại cửa biển sông Gianh (Quảng Trị). Đồng thời, trao 5 triệu đồng hỗ trợ chủ hai tàu cá nói trên và trao 12 triệu đồng tiền hỗ trợ 4 ngư dân (3 triệu đồng/người) may mắn được cứu sống.

Phóng viên Báo SGGP trao tiền bạn đọc hỗ trợ thân nhân các nạn nhân mất tích và tử vong trong vụ lật chìm 2 tàu cá

Tiếp nhận tiền hỗ trợ, chị Đỗ Thị Phượng (39 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú tại TPHCM) có chồng là anh Đặng Xuân Đức, quê Nghệ An gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời của bạn đọc Báo SGGP. Chị Phượng nghẹn ngào: “Cảnh tha phương cầu thực nên hai vợ chồng thường động viên nhau chấp nhận khổ cực để có tiền nuôi 4 đứa con gái ăn học. Em làm nghề phơi cá khô, chồng đi đánh cá thuê. Nhưng...".

Ngồi cùng hàng ghế, chị Lê Thị Quỳnh Như thẫn thờ ngóng chờ thông tin người chồng mất tích là ngư dân Đoàn Công Thành (24 tuổi, quê Đồng Tháp). Đôi mắt đỏ hoe, chị Như nói: “Vợ chồng em có có một đứa con gái 11 tháng tuổi, sau 2 năm cưới nhau. Gia đình nội ngoại nghèo khó nên sau khi học xong lớp sửa chữa máy, chồng em cùng người anh họ là anh Nguyễn Văn Cảnh cũng trú tại Đồng Tháp nhờ người giới thiệu, rồi đi làm thợ máy cho tàu cá BV-92756-TS và BV-92754-TS. Hai tàu cá vừa hoàn tất sửa chữa, thuyền viên trở lại kiểm tra kỹ thuật, nổ thử máy, chuẩn bị cho chuyến biển đầu tiên sau nhiều tuần chờ đợi. Vậy mà, tàu chưa kịp rời bến đã bị sóng biển đánh chìm. Chồng em và anh Cảnh đều bị hất văng xuống biển nhưng anh Cảnh đã được lực lượng chức năng tìm thấy xác, còn chồng em thì vẫn mất tích. Người thân ở nhà đã chôn cất anh Cảnh và còn để một huyệt mộ kề bên, chờ chồng em”, chị Như khóc nức nở.

Phóng viên Báo SGGP trao 10 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ riêng chị Đỗ Thị Phượng (Thanh Hóa) và chị Lê Thị Quỳnh Như có chồng là 2 trong số 5 ngư dân mất tích sau vụ lật chìm 2 tàu cá

Nghe phóng viên Báo SGGP thông tin trực tiếp về tình cảnh các nạn nhân trong vụ lật chìm tàu cá mang số hiệu BV-92756-TS và BV-92754-TS, một bạn đọc thân thiết gửi hỗ trợ 10 triệu đồng chia sẻ, động viên gia đình chị Phượng và chị Như, mỗi người 5 triệu đồng.

Cùng ngày, phóng viên Báo SGGP phối hợp với Hải đội 1 và đại diện chính quyền xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị tới thăm hỏi, trao 10 suất quà (1 triệu đồng/suất) hỗ trợ các hộ gia đình neo đơn, hoàn cảnh khó khăn, có nhà cửa bị thiệt hại nặng nề trong gió bão số 10.

Thượng tá Lê Văn Tính, Chính trị viên Hải đội 1, cảm ơn tấm lòng bạn đọc Báo SGGP đã trao những phần quà đầy ý nghĩa giúp đỡ các ngư dân và thân nhân các nạn nhân mất tích và tử vong; các gia đình bị thiệt hại về nhà cửa trong bão số 10.

Phóng viên Báo SGGP và lãnh đạo Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị trao tiền bạn đọc hỗ trợ các thuyền viên may mắn sống sót

“Đây là lần đầu đơn vị phối hợp với Báo SGGP, cũng là cơ quan báo chí đầu tiên trực tiếp đến thăm hỏi động viên và trao tiền hỗ trợ 4 ngư dân may mắn sống sót và thân nhân 6 nạn nhân bị chết và mất tích trong vụ chìm 2 tàu cá ở cửa biển sông Gianh. Sự quan tâm hỗ trợ ngay lập tức của quý báo dành cho các ngư dân là nguồn động viên quý giá để bà con từng bước vượt qua đau thương”, Thượng tá Lê Văn Tính chia sẻ.

Hiện các lực lượng đã tìm thấy 4 thi thể nạn nhân tử vong và đang nỗ lực tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích trong vụ chìm 2 tàu cá nói trên.

VĂN THẮNG