Trao hơn 100 suất học bổng đến các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 100 suất học bổng được trao đến các tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực tại TP Đà Nẵng.

Ban tổ chức trao học bổng đến các tân sinh viên

Ngày 27-9, tại TP Đà Nẵng, Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Thành đoàn TP Đà Nẵng và Câu lạc bộ "Tiếp sức đến trường" Quảng Nam - Đà Nẵng tổ chức lễ trao học bổng "Tiếp sức đến trường" với chủ đề "Một khát vọng - Vạn tấm lòng".

Chương trình dành cho 102 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, giàu nghị lực của TP Đà Nẵng với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng do Câu lạc bộ "Tiếp sức đến trường" Quảng Nam - Đà Nẵng cùng các đơn vị tài trợ.

3 suất học bổng đặc biệt được trao đến các tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt

Trao tặng laptop đến các tân sinh viên

Cụ thể, mỗi suất học bổng trị giá 15 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, có 3 suất đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/suất trong suốt 4 năm. Ngoài ra, các đơn vị đã tài trợ 3 laptop cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn còn thiếu thiết bị học tập và 10 suất học bổng ngoại ngữ miễn phí cho tân sinh viên khó khăn, mong muốn được học ngoại ngữ.

Năm 2025, chương trình "Tiếp sức đến trường" của báo Tuổi Trẻ dành cho 1.000 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của cả nước với tổng kinh phí khoảng 20 tỷ đồng.

Ban tổ chức trò chuyện cùng tân sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Ngoài 102 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của TP Đà Nẵng, chương trình "Tiếp sức đến trường" của báo Tuổi Trẻ dành cho tân sinh viên khó khăn còn được tổ chức trao theo các khu vực: miền Trung, Tây nguyên, Đông Nam bộ, đồng bằng sông Cửu Long; các tỉnh, thành miền núi phía Bắc, Bắc Trung bộ và đồng bằng sông Hồng.

Tin liên quan Trao 90 suất học bổng “Tiếp sức đến trường” cho tân sinh viên khó khăn các tỉnh Tây Nguyên

PHẠM NGA