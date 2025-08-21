TPHCM: Thành lập Liên minh nghiên cứu, đào tạo nhân lực bán dẫn, vi điện tử

Tọa đàm là cơ hội để các doanh nghiệp, viện - trường và cơ quan quản lý nhà nước cùng nhau trao đổi, đề xuất chính sách thúc đẩy hợp tác và phát triển nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà quản lý cùng chia sẻ, giải quyết những khó khăn, đẩy mạnh hoạt động đào tạo, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ; phát triển đột phá nguồn nhân lực ở lĩnh vực thiết kế vi mạch, công nghệ bán dẫn, IoT tại TPHCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Tại tọa đàm, Liên minh về nghiên cứu và đào tạo nhân lực bán dẫn, vi điện tử giai đoạn 2025-2030 (ARTSeMi) được thành lập, bao gồm các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và các tổ chức liên quan để cùng phối hợp phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và vi điện tử tại Việt Nam.

Thành lập Liên minh về nghiên cứu và đào tạo nhân lực bán dẫn, vi điện tử giai đoạn 2025-2030

Sự thành lập Liên minh là một nhu cầu cấp thiết, xuất phát từ thực tế phát triển của nền kinh tế số, nơi công nghiệp bán dẫn – điện tử không thể phát triển hiệu quả nếu thiếu cơ chế phối hợp giữa tổ chức, doanh nghiệp, viện - trường. Liên minh cũng là cầu nối quan trọng, kết nối doanh nghiệp, chuyên gia trong và ngoài nước với cơ quan quản lý Nhà nước để xây dựng chính sách sát với thực tiễn, thúc đẩy các dự án R&D.

Trong Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, cả nước đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực chất lượng cao, trong đó TPHCM đào tạo khoảng 9.000 nhân lực, chủ yếu trong các lĩnh vực thiết kế vi mạch, chế tạo chip và các ngành công nghệ liên quan.

Năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu ngành điện tử của Việt Nam đạt hơn 134,5 tỷ USD, chiếm trên một phần ba tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia. Trong 5 tháng đầu năm 2025, mức độ tăng trưởng đạt 39% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM chia sẻ tại tọa đàm

Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở KH-CN TPHCM cho biết, Sở luôn ủng hộ các nỗ lực đổi mới sáng tạo, thu hút nhân tài KHCN và các nhà đầu tư trong và ngoài nước ở lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, điện tử. Doanh nghiệp ngành bán dẫn, điện tử cần nói lên những vấn đề khó khăn, rào cản về chính sách, từ đó phía Nhà nước có thể tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào các dự án R&D tại Việt Nam.

BÙI TUẤN