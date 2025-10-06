Học sinh hào hứng trình làng sản phẩm của dự án "Chiến trường không khói lửa"

Sáng 6-10, Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa, TPHCM) tổ chức Lễ báo cáo dự án dạy học liên môn Ngữ văn - Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng và an ninh với tên gọi “Chiến trường không khói lửa”.

Chương trình có sự tham gia của Trung tá Nguyễn Trần Tấn Nghĩa, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh TPHCM.

Học sinh diễu hành tại Lễ báo cáo dự án học tập liên môn

“Chiến trường không khói lửa” là dự án học tập kết hợp nhiều môn học với các hoạt động đa dạng cho học sinh tham gia như: thực hiện phóng sự “nhật ký chiến trường”, diễn kịch, múa, hát, vẽ tranh cổ động, board game trí tuệ, tạp chí... về đề tài lịch sử.

Gia Bảo, học sinh lớp 11A6, Trường THPT Lê Quý Đôn, cho biết: "Dự án học tập mang đến cho em sự xúc động vì cảm nhận được tình cảm yêu nước mãnh liệt của mỗi người dân Việt Nam. Từ tình cảm thiêng liêng đó, học sinh các lớp đã chuyển tải vào các tác phẩm nghệ thuật".

Trình diễn các tiết mục văn nghệ tái hiện một thời lịch sử oai hùng của dân tộc

Ở góc độ quản lý, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn Bùi Minh Tâm thông tin, dự án được thực hiện trong 4 tuần. Thông qua thực hiện sản phẩm, học sinh cảm nhận rõ nét hơn giá trị sâu sắc của hòa bình, độc lập dân tộc, từ đó nhận thức được trách nhiệm của bản thân đối với đất nước.

Tranh cổ động của học sinh được trưng bày tại buổi báo cáo dự án

Trước đó, ngày 4-10, hơn 300 học sinh của Trường THPT Lê Quý Đôn đã tham gia hoạt động trải nghiệm thực tế với tên gọi “Tiếp bước quân hành” tại Trung đoàn Gia Định.

Đây là một trong những hình thức “huấn luyện thực tế” giúp học sinh được sống, rèn luyện và thấm thía sâu sắc tinh thần kỷ luật, ý chí bền bỉ và tình đồng đội thiêng liêng của người lính Cụ Hồ.

THU TÂM