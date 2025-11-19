Bộ Xây dựng đề nghị chấn chỉnh tình trạng chen lấn nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 19-11, Bộ Xây dựng đã đề nghị các địa phương chấn chỉnh tình trạng người dân chen lấn, xô đẩy tại các điểm tiếp nhận nhu cầu mua nhà ở xã hội.

Hình ảnh người dân chen lấn nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại tại dự án Kim Chung (TP Hà Nội)

Theo ghi nhận của Bộ Xây dựng, thời gian qua, tại một số dự án nhà ở xã hội xuất hiện tình trạng tập trung đông người, chen lấn. Việc người dân xếp hàng xuyên đêm, tự lập danh sách số thứ tự, giữ suất, tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp, gây mất an ninh trật tự; phát sinh môi giới trái phép, “cò hồ sơ”, thu tiền giữ chỗ ngoài quy định. Thực trạng này không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh, hiệu quả chính sách nhà ở xã hội, mất lòng tin của người dân và gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấn chỉnh ngay thực trạng nêu trên để bảo đảm việc tiếp nhận hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội diễn ra trật tự, minh bạch, thuận lợi, đúng quy định pháp luật.

Theo đó, các địa phương cần công khai thông tin tất cả các dự án đang triển khai trên địa bàn tối thiểu 30 ngày trước khi nhận hồ sơ. Nội dung công khai bao gồm: quy mô dự án, số lượng căn hộ, giá bán, giá thuê mua, thời gian và địa điểm phát hồ sơ; thời gian bắt đầu và kết thúc nhận hồ sơ… Việc công khai phải được thực hiện đồng thời trên trang thông tin điện tử của sở xây dựng, UBND cấp xã nơi có dự án và ít nhất 1 lần tại báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương. Các địa phương cần hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ chứng minh đối tượng, điều kiện đầy đủ, tránh phải bổ sung, đi lại nhiều lần.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo lực lượng công an phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, xử lý các hành vi môi giới trái phép; công khai danh sách người được mua, thuê mua nhà ở xã hội; công khai các tổ chức, cá nhân vi phạm để cảnh báo người dân.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương tăng cường hậu kiểm và xử lý vi phạm: thường xuyên kiểm tra tình trạng quản lý, sử dụng nhà ở xã hội; xử lý nghiêm, thu hồi căn hộ đối với các trường hợp kê khai gian dối, chuyển nhượng trái quy định hoặc không đúng đối tượng.

Với các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng yêu cầu công khai, minh bạch quy trình, thủ tục bán nhà ở xã hội; bố trí nhiều điểm tiếp nhận hồ sơ, phân chia theo khung giờ; có phương án dự phòng khi số lượng người nộp hồ sơ vượt quá khả năng tiếp nhận. Trường hợp chủ đầu tư cần kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ phải kịp thời thông báo công khai tại các địa điểm tiếp nhận hồ sơ, các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo tất cả những người đăng ký đều được tiếp nhận hồ sơ.

Đồng thời, Bộ Xây dựng khuyến nghị người dân chủ động tìm hiểu thông tin về nhà ở xã hội trên địa bàn tại các kênh chính thống như: trang thông tin điện tử của sở xây dựng, UBND cấp xã nơi có dự án, báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương, trang thông tin chính thức của chủ đầu tư; không mua bán qua “cò mồi”, môi giới hay tin vào “suất ngoại giao”, “suất nội bộ”.

BÍCH QUYÊN