Chủ tịch Quốc hội Cuba sắp thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30-9 đến ngày 5-10.

Ngày 25-9, Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30-9 đến ngày 5-10.

Trong dịp này, Chủ tịch Esteban Lazo Hernández sẽ đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba.

Trước đó, Chủ tịch Esteban Lazo Hernández đã thăm chính thức Việt Nam tháng 6-2017 và thăm làm việc tháng 11-2024. Đồng chí thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Cuba thăm Việt Nam dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chủ tịch Fidel Castro thăm Quảng Trị tháng 9-2023; dự tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 7-2024.

Cá nhân đồng chí Esteban Lazo Hernández có tình cảm sâu sắc với Việt Nam, luôn quan tâm tăng cường quan hệ hợp tác nghị viện hai nước, đóng góp vào quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba. Tháng 4-2023, đồng chí được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Về quan hệ hữu nghị giữa Quốc hội hai nước, hai bên đã duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác chặt chẽ, thực chất; tăng cường trao đổi đoàn; thiết lập Ủy ban hợp tác liên nghị viện tháng 4-2023; tiến hành Phiên họp lần thứ nhất vào tháng 9-2024 tại La Habana.

Các cơ quan của hai Quốc hội đã trao đổi thông tin, kinh nghiệm chuyên môn về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách. Quốc hội Việt Nam đã hỗ trợ thiết thực cho Quốc hội Cuba về cơ sở vật chất trang thiết bị tin học trong những năm gần đây.

BÍCH QUYÊN